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AI熱潮延燒至礦業…貝萊德：從晶片到基建 009835掌握全球資源需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球資料中心規模2025至2030年新增137GW擴建。資料來源：McKinsey Global Institute，Catalyzing Competitiveness，2026年6月
全球資料中心規模2025至2030年新增137GW擴建。資料來源：McKinsey Global Institute，Catalyzing Competitiveness，2026年6月

全球資料中心規模預估將從2025年的82 GW增至2030年的219 GW，短短五年增加137 GW、規模成長至2.7倍，背後所需的電力與基礎材料也將同步增加。隨著AI投資持續擴大，銅、鋁等礦產資源的重要性受到更多關注。看好AI基礎建設帶動的長期礦產需求，即將於11月9日開始募集的貝萊德世界礦業ETF（009835），將投資視角從晶片延伸至AI基建上游，布局支撐資料中心、電網與能源建設的全球礦業。

009835擬任基金經理人楊貽甯表示，AI發展帶來的挑戰正在一路往供應鏈周邊及上游延伸。從最初的晶片供應，到如今資料中心對電力、電網與相關設備的需求升高，市場關注的瓶頸也跟著轉移，這也意味著，AI的發展正從單純的算力競賽，逐漸擴大為一場涵蓋資料中心、電網與能源的基礎建設投資。

楊貽甯分析，生成式AI快速發展初期，GPU與記憶體需求大幅增加；隨著相關產能陸續增加，市場焦點逐步延伸至CPU與相關零組件。當運算設備陸續到位後，下一步則是資料中心的變壓器、冷卻系統、輸配電設備及電力供應能否跟上需求。每當一個瓶頸逐步改善，龐大的AI需求並不會就此消失，而是沿著基礎建設鏈繼續往下一個環節延伸。

AI基礎建設所需要的遠不只有晶片。從資料中心興建到正式運轉，鋼是機房、機架及設備結構的重要材料；銅廣泛應用於資料中心供電、電纜與外部電網；鋁則可應用於輸電、冷卻及機架結構；鎳與鋰等材料，也與電池儲能及備援電力系統息息相關。換句話說，資料中心規模愈大，背後需要支撐的電力、能源及基礎材料也愈受到重視。

楊貽甯認為，AI的瓶頸會隨著供需變化而移動，但支撐算力落地的礦產需求始終沒有缺席。當AI投資從半導體一路延伸至資料中心、電網、儲能及能源建設，礦產也成為串起AI基礎建設供應鏈的重要起點。

放眼長期趨勢，個別金屬的供需仍可能受到景氣、政策及新增產能等因素影響，但更值得關注的是，AI資本支出的範圍正從半導體逐步擴大至實體基礎建設。AI不只需要更聰明的模型與更快的晶片，也需要資料中心、電網、能源與基礎材料共同支撐。對礦業而言，AI因此不只是科技產業的成長故事，也可能帶來新的長期資源需求。

看好AI基礎建設帶動的長期資源需求，009835追蹤富時TIP世界礦業指數，布局銅、鋁、鐵礦石等重要工業金屬，投資範圍涵蓋礦業上、中、下游相關企業，參與AI基建、能源轉型及全球資源需求帶動的長期趨勢。009835將於11月9日至13日展開募集。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009835貝萊德世界礦業 ETF 晶片 基建 基礎建設

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全球金融市場近期在通膨黏著、利率路徑未明與地緣局勢變數交錯下，資金態度偏向保守，波動難以避免。不過，市場並未因此動搖對科技產業的長期信心，AI仍被視為驅動全球企業投資的核心力量，資料中心、高效能運算與雲端基礎建設的擴建腳步，預料在未來數年持續推進。 在這波趨勢中，台灣扮演的角色愈發關鍵。AI採用者已從少數晶片龍頭，延伸至各大雲端業者與科技集團，訂單效應同步傳導至半導體、伺服器、網通設備與零組件廠商。晶圓代工、IC設計及系統供應鏈業者對後市看法普遍樂觀。隨新一代晶片平台問世，不僅出貨規模有望提升，產品規格與單價同步墊高，為供應鏈帶來更佳的獲利空間。 投資機會亦呈現由點到面的擴散特徵。除了市場熟悉的大型權值股，先進封裝、高階記憶體、ABF載板、PCB材料、高速傳輸、光通訊與散熱模組等領域，也陸續成為資金布局焦點。由於技術迭代快速、各環節受惠時點不一，投資人若能依產業節奏靈活調整持股，更有機會掌握階段性成長契機。 以00410A永豐台灣科技趨勢主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）為例，該基金由經理團隊依市場變化彈性調整組合，核心配置聚焦半導體、電子零組件及通信網路等AI關鍵供應鏈

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