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台股重挫高息ETF洗牌！00406A爆量、00982A跌最慘 00961靠金融股抗跌

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF績效出現分化，00961下跌3.7%，00982A跌幅達13.9%，首尾差距10.2個百分點。記者林澔一／攝影
高股息ETF績效出現分化，00961下跌3.7%，00982A跌幅達13.9%，首尾差距10.2個百分點。記者林澔一／攝影

台股11月開局震盪加劇，加權指數今（5）日重挫1,374點、跌幅3.20%，高股息ETF也面臨考驗。觀察本月除息的15檔台股高息ETF，11月以來含息報酬率介於負3.7%至負13.9%，首尾差距達10.2個百分點。其中，FT臺灣永續高息（00961）以跌幅3.7%表現相對抗跌，成為15檔中跌幅最小的產品。

值得注意的是，高配息率不代表績效一定較好。主動中信台灣收益（00406A）5日成交量高達127.28萬張，年化息率19.3%，但11月以來含息報酬下跌13.0%；主動群益台灣強棒（00982A）年化息率16.1%，同期跌幅更達13.9%，為觀察名單中跌幅最大。

其他主動式ETF同樣承壓，主動國泰動能高息（00400A）、主動野村臺灣優選（00980A）皆下跌12.6%，主動摩根台灣鑫收（00401A）則跌9.2%。相較之下，部分被動式高股息ETF跌幅較小，統一台灣高息動能（00939）下跌4.2%、國泰永續高股息（00878）跌5.1%，富邦特選高股息30（00900）則跌5.9%。

00961相對抗跌，金融與內需股配置是重要因素之一。其前十大持股包括玉山金、上海商銀及兆豐金，三檔金融股合計權重20.07%，另布局興富發、鈊象及台灣高鐵等不同產業。隨著科技股修正、金融股相對有撐，跨產業持股也讓00961減少對單一科技族群的依賴。

00961追蹤NYSE臺灣ESG高息指數，選股除考量股利率，也納入股東權益報酬率（ROE）、ROE成長率及ESG風險評分。這波高息ETF績效分化，再次凸顯配息率不等於投資報酬率，即使領到配息，只要價格跌幅超過收益，投資人仍可能面臨虧損。

11月除息的台股高息ETF績效比較

ETF代號ETF名稱年化息率11月以來報酬
00961FT臺灣永續高息8.3%-3.7%
00939統一台灣高息動能7.2%-4.2%
00878國泰永續高股息14.8%-5.1%
00900富邦特選高股息304.8%-5.9%
00934中信成長高股息21.1%-6.2%
00940元大台灣價值高息5.7%-6.5%
00943兆豐電子高息等權21.1%-7.1%
00946群益科技高息成長4.7%-7.6%
00962台新AI優息動能8.9%-8.6%
00929復華台灣科技優息17.2%-9.1%
00401A主動摩根台灣鑫收13.3%-9.2%
00980A主動野村臺灣優選12.8%-12.6%
00400A主動國泰動能高息11.2%-12.6%
00406A主動中信台灣收益19.3%-13.0%
00982A主動群益台灣強棒16.1%-13.9%

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 00406A主動中信台灣收益 00980A主動野村臺灣優選 00900富邦特選高股息30 00878國泰永續高股息 00401A摩根台灣鑫收益 00939統一台灣高息動能 ROE ETF

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