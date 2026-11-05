台股重挫高息ETF洗牌！00406A爆量、00982A跌最慘 00961靠金融股抗跌
台股11月開局震盪加劇，加權指數今（5）日重挫1,374點、跌幅3.20%，高股息ETF也面臨考驗。觀察本月除息的15檔台股高息ETF，11月以來含息報酬率介於負3.7%至負13.9%，首尾差距達10.2個百分點。其中，FT臺灣永續高息（00961）以跌幅3.7%表現相對抗跌，成為15檔中跌幅最小的產品。
值得注意的是，高配息率不代表績效一定較好。主動中信台灣收益（00406A）5日成交量高達127.28萬張，年化息率19.3%，但11月以來含息報酬下跌13.0%；主動群益台灣強棒（00982A）年化息率16.1%，同期跌幅更達13.9%，為觀察名單中跌幅最大。
其他主動式ETF同樣承壓，主動國泰動能高息（00400A）、主動野村臺灣優選（00980A）皆下跌12.6%，主動摩根台灣鑫收（00401A）則跌9.2%。相較之下，部分被動式高股息ETF跌幅較小，統一台灣高息動能（00939）下跌4.2%、國泰永續高股息（00878）跌5.1%，富邦特選高股息30（00900）則跌5.9%。
00961相對抗跌，金融與內需股配置是重要因素之一。其前十大持股包括玉山金、上海商銀及兆豐金，三檔金融股合計權重20.07%，另布局興富發、鈊象及台灣高鐵等不同產業。隨著科技股修正、金融股相對有撐，跨產業持股也讓00961減少對單一科技族群的依賴。
00961追蹤NYSE臺灣ESG高息指數，選股除考量股利率，也納入股東權益報酬率（ROE）、ROE成長率及ESG風險評分。這波高息ETF績效分化，再次凸顯配息率不等於投資報酬率，即使領到配息，只要價格跌幅超過收益，投資人仍可能面臨虧損。
11月除息的台股高息ETF績效比較
|ETF代號
|ETF名稱
|年化息率
|11月以來報酬
|00961
|FT臺灣永續高息
|8.3%
|-3.7%
|00939
|統一台灣高息動能
|7.2%
|-4.2%
|00878
|國泰永續高股息
|14.8%
|-5.1%
|00900
|富邦特選高股息30
|4.8%
|-5.9%
|00934
|中信成長高股息
|21.1%
|-6.2%
|00940
|元大台灣價值高息
|5.7%
|-6.5%
|00943
|兆豐電子高息等權
|21.1%
|-7.1%
|00946
|群益科技高息成長
|4.7%
|-7.6%
|00962
|台新AI優息動能
|8.9%
|-8.6%
|00929
|復華台灣科技優息
|17.2%
|-9.1%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|13.3%
|-9.2%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|12.8%
|-12.6%
|00400A
|主動國泰動能高息
|11.2%
|-12.6%
|00406A
|主動中信台灣收益
|19.3%
|-13.0%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|16.1%
|-13.9%
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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