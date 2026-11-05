台股重挫高息ETF洗牌！00406A爆量、00982A跌最慘 00961靠金融股抗跌

台股11月開局震盪加劇，加權指數今（5）日重挫1,374點、跌幅3.20%，高股息ETF也面臨考驗。觀察本月除息的15檔台股高息ETF，11月以來含息報酬率介於負3.7%至負13.9%，首尾差距達10.2個百分點。其中，FT臺灣永續高息（00961）以跌幅3.7%表現相對抗跌，成為15檔中跌幅最小的產品。

值得注意的是，高配息率不代表績效一定較好。主動中信台灣收益（00406A）5日成交量高達127.28萬張，年化息率19.3%，但11月以來含息報酬下跌13.0%；主動群益台灣強棒（00982A）年化息率16.1%，同期跌幅更達13.9%，為觀察名單中跌幅最大。

其他主動式ETF同樣承壓，主動國泰動能高息（00400A）、主動野村臺灣優選（00980A）皆下跌12.6%，主動摩根台灣鑫收（00401A）則跌9.2%。相較之下，部分被動式高股息ETF跌幅較小，統一台灣高息動能（00939）下跌4.2%、國泰永續高股息（00878）跌5.1%，富邦特選高股息30（00900）則跌5.9%。

00961相對抗跌，金融與內需股配置是重要因素之一。其前十大持股包括玉山金、上海商銀及兆豐金，三檔金融股合計權重20.07%，另布局興富發、鈊象及台灣高鐵等不同產業。隨著科技股修正、金融股相對有撐，跨產業持股也讓00961減少對單一科技族群的依賴。

00961追蹤NYSE臺灣ESG高息指數，選股除考量股利率，也納入股東權益報酬率（ROE）、ROE成長率及ESG風險評分。這波高息ETF績效分化，再次凸顯配息率不等於投資報酬率，即使領到配息，只要價格跌幅超過收益，投資人仍可能面臨虧損。

11月除息的台股高息ETF績效比較

ETF代號 ETF名稱 年化息率 11月以來報酬 00961 FT臺灣永續高息 8.3% -3.7% 00939 統一台灣高息動能 7.2% -4.2% 00878 國泰永續高股息 14.8% -5.1% 00900 富邦特選高股息30 4.8% -5.9% 00934 中信成長高股息 21.1% -6.2% 00940 元大台灣價值高息 5.7% -6.5% 00943 兆豐電子高息等權 21.1% -7.1% 00946 群益科技高息成長 4.7% -7.6% 00962 台新AI優息動能 8.9% -8.6% 00929 復華台灣科技優息 17.2% -9.1% 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.3% -9.2% 00980A 主動野村臺灣優選 12.8% -12.6% 00400A 主動國泰動能高息 11.2% -12.6% 00406A 主動中信台灣收益 19.3% -13.0% 00982A 主動群益台灣強棒 16.1% -13.9%

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