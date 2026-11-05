台股自高點重挫8394點！00985A報酬47.86％超車00981A…登主動ETF績效冠軍
台股跌跌不休，加權指數自10月初高點以來重挫8,394點，主動式ETF的選股與配置能力面臨考驗，績效排名也出現洗牌。
截至今（5）日，主動野村台灣50（00985A）今年以來報酬率達47.86%，超越市場暱稱「瑤池金母」的主動統一台股增長（00981A）45.15%，登上績效榜首。
隨行情由強勢上攻轉為震盪修正，主動操作能否兼顧上漲參與度與下跌時的風險控管，成為投資人關注焦點。
觀察今年以來績效前十強，主動野村台灣50（00985A）與主動統一台股增長（00981A）分居冠亞軍，主動群益科技創新（00992A）以40.19%排名第三，主動野村臺灣優選（00980A）以40.07%緊追在後，前四名報酬全數超過四成。
第五至第七名依序為主動復華未來50（00991A）37.37%、主動安聯台灣高息（00984A）31.76%，以及主動群益台灣強棒（00982A）31.70%；主動統一全球創新（00988A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動元大AI新經濟（00990A），則分別以29.46%、28.39%、27.91%入榜。
市場法人指出，多頭行情有利累積報酬，市場轉弱後，更考驗選股與配置功力。
評估主動式ETF，應兼顧上漲參與度、修正時的回檔幅度及回穩後的表現。AI短線雖受投資回收疑慮與利率預期干擾，但推論應用擴展仍支撐長期需求，台灣先進製程、封裝、散熱及關鍵材料供應鏈可望受惠。
面對個股輪動加劇，投資人可透過主動式ETF，借助經理人與投研團隊追蹤營運、靈活配置，搭配定期定額，依資金餘裕與風險承受度逢低加碼，累積長期投資部位。
主動式ETF今年來報酬排行
|股票代號
|股票名稱
|今年以來
|00985A
|主動野村台灣50
|47.86%
|00981A
|主動統一台股增長
|45.15%
|00992A
|主動群益科技創新
|40.19%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|40.07%
|00991A
|主動復華未來50
|37.37%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|31.76%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|31.7%
|00988A
|主動統一全球創新
|29.46%
|00987A
|主動台新優勢成長
|28.39%
|00990A
|主動元大AI新經濟
|27.91%
|資料來源：Cmoney，2025/12/31~2026/11/5
|製表／聯合新聞網
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