電網基礎建設狂缺銅！台股首檔全球礦業ETF009835將申購 稀飯揭4優勢與風險

AI資料中心要電、電網要銅、基礎建設要鋼鐵和鋁，這些需求最後都會回到挖礦和金屬加工的公司身上。

貝萊德投信推出的（009835）貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（證券簡稱：貝萊德世界礦業），將在2026年11月9號（一）開始募集。

台股目前沒有直接可比的工業金屬礦業股ETF，比較接近的（00763U）期街口道瓊銅，買的是銅期貨，而009835則是一次買進一籃子全球礦業與金屬公司股票，替以科技股為主的台股投資組合補上原物料這一塊，這塊也是台灣投資人較少直接接觸的板塊。

所以，這篇文章帶你看懂009835的募集時間、投資策略、成分股、配息機制與風險，以及它和009834有什麼不同！

009835基本資料

（009835）貝萊德世界礦業將於2026年11月9號（一）展開募集至11月13號（五），成立日與掛牌日以官方公告為準。

發行價格15元，最低申購金額為新臺幣15,000元整或其整倍數。

009835為全球礦業股指數型ETF，追蹤富時TIP世界礦業指數，截至2026/8/31成分股100檔，每年3月、9月定期審核，風險報酬等級為RR4。

009835為不配息的ETF。

009835的擬任經理人為楊貽甯，保管銀行為元大銀行。經理費：規模100億元（含）以下0.78%，超過100億元時0.68%。

保管費：規模100億元（含）以下0.12%，超過100億元時0.10%。

同樣在11/9~11/13募集的貝萊德ETF還有009834貝萊德世界黃金，它專攻金礦、銀礦公司股票，想比較兩檔的差異，可以參考：009834貝萊德世界黃金完整介紹

009835投資策略

009835是一檔被動式ETF，採原則上完全複製法，盡可能複製追蹤指數富時TIP世界礦業指數，上市後投資指數成分股的總金額原則上不低於淨資產的90%。

009835投資的是工業金屬與採礦產業的公司股票，主要礦產包括鐵礦砂、銅、鋁、鎳，也包含鋼鐵製造公司。

它不是金屬期貨，也不是黃金ETF：股價除了受金屬價格影響，還要看開採成本、礦區政治風險、罷工、資本支出與經營效率。

富時TIP世界礦業指數由富時羅素（FTSE Russell）與臺灣指數公司合作編製，基期為2015年9月18號，2026年7月27號才正式發布。

第一步：從全球股票出發

母體為富時全球全市值指數，涵蓋已開發與新興市場的大、中、小型股，但排除在埃及、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、印度及中國A股掛牌的股票。

第二步：產業篩選

保留ICB工業金屬與採礦（551020）類別的公司。黃金與白銀礦業屬於另一個類別，由同傘型的009834涵蓋。

第三步：取前95%市值

依自由流通市值由大到小累計，取到95%為止。

第四步：設定權重上限

依自由流通市值加權，單一個股上限30%，前5大合計上限65%。

第五步：每年3月、9月定期審核

每年3月、9月定期審核，在審核月第三個星期五收盤後實施，下週一生效。權重上限是在定審時設定，之後會隨股價變動，兩次定審之間權重可能短暫超過上限。

台股目前沒有直接可比的工業金屬礦業股ETF，比較接近的是（00763U）期街口道瓊銅，但它投資的是銅期貨，只跟著銅價走，還有轉倉成本。

009835則是一籃子金屬公司，銅只是其中一部分。同一個傘型的（009834）貝萊德世界黃金投資金礦、銀礦公司，主要驅動是金價與避險需求。

009835的驅動則是全球景氣與基礎建設需求，兩個指數的年度報酬常常不同步，例如2024年礦業指數-11.5%、黃金指數+21.0%，皆為回測總報酬。

009835前十大成分股

009835追蹤指數的前10大成分股分別為必和必拓、力拓（英國）、自由港麥克莫蘭、嘉能可、英美資源、紐柯鋼鐵、法思諾、淡水河谷、力拓（澳洲）、墨西哥集團，加總占整體約52.8%。

前十大以鐵礦砂與銅為主角。例如：必和必拓、力拓、淡水河谷以鐵礦砂為主，自由港麥克莫蘭、嘉能可、英美資源、墨西哥集團都有重要的銅礦業務。

力拓在英國、澳洲各有一個掛牌，合計約9.5%，實際集中度比表面高。

國家分布以美國25.6%最高，其次是澳洲23.2%、英國16.9%、加拿大8.3%、日本5.3%、巴西3.9%、墨西哥3.0%、荷蘭2.2%、瑞典2.2%，台灣也有1.9%，資料日期為2026/9/18，官方舉例的台灣代表成分股為川湖。

產業鏈分布為上游礦產開採64%（綜合礦商40.6%、銅15.1%、其他關鍵金屬8.7%）、中游金屬加工27%（鋼鐵23.4%、鋁3.8%）、下游零組件設備9%（金屬製品製造8.5%），資料日期為2026/9/18。

如果想更集中在黃金題材，可以看看009834貝萊德世界黃金的成分股，前十大以伊格爾礦業、紐蒙特、巴里克礦業等金礦商為主：009834貝萊德世界黃金前十大成分股

009835配息機制

009835是一檔不配息的ETF，不會進行收益分配，因此也不會有除息、配息紀錄。

如果你希望每月透過ETF領取股息，它就不符合這項需求。相較之下，它更偏向讓投資人參與全球礦業股的漲跌，爭取股價成長帶來的資本利得。

009835績效

009835還沒有成立，尚無實際的績效表現可參考，目前只能參考追蹤指數的過去表現。

富時TIP世界礦業指數2026年7月27號才發布，之前的數字全部是回測，也就是用現在的規則倒推算出來的結果，並不是真的有基金這樣操作過。

依FTSE Russell指數月報，截至2026/8/31，富時TIP世界礦業指數（台幣）今年以來總報酬為35.3%，近1年達70.5%。

近3年與近5年的累積總報酬則分別為82.2%、121.0%。近3年的漲幅主要集中在最近一年。

逐年來看，2021~2023年分別上漲19.5%、16.1%、13.8%，2024年下跌11.5%，2025年則上漲42.9%，可見礦業股不同年度的表現差異不小。

礦業股的波動也不小。截至2026/8/31，指數近1年波動度為22.3%，期間最大跌幅為15.2%。

若拉長到近10年，最大跌幅更達47.5%。這裡的最大跌幅，是指從期間高點跌至後續低點的幅度，不是整段期間的報酬率。

上述為指數歷史數據，包含發布前的回測資料，未扣除基金費用與交易成本，也不代表009835的實際或未來績效。

投資人無法直接投資指數，ETF的實際報酬還會受到費用、追蹤差異與匯率變動影響。

其中，台幣計價的指數數據已反映換算為新臺幣的匯率效果，不需再重複扣算。

009835總結

009835機會點

一檔布局全球金屬產業鏈：截至2026/8/31，指數涵蓋100檔工業金屬與礦業公司，從上游開採、中游金屬加工到下游金屬製品製造，不需要另外開立海外券商帳戶，也不用逐一研究必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭等個股。

補上台股少見的原物料曝險：台股目前沒有直接可比的工業金屬礦業股ETF，可以替以科技股為主的投資組合，加入受惠基礎建設與電氣化需求的上游產業。

國家分散程度較高：截至2026/9/18，美國25.6%、澳洲23.2%、英國16.9%，其餘分散在加拿大、日本、巴西等地，比同傘型009834的加拿大59.4%更分散。

編製規則透明：取自由流通市值前95%，單一個股上限30%、前5大合計上限65%，每年3月、9月定期審核，換股依規則進行，不受經理人主觀判斷影響。

009835注意點

景氣循環股波動大：工業金屬需求跟著全球景氣走，景氣轉弱時，金屬價格和礦業股可能同步下跌。指數2024年回測總報酬-11.5%、近10年最大回落-47.5%，為截至2026/8/31的回測數字，風險報酬等級為RR4。

歷史數字為回測：指數2026年7月27號才發布，之前的報酬全部是回測，且截至2026/8/31，近1年漲幅占了近3年累積報酬的大部分，不能直接當成未來報酬的參考。

單一大型股影響大：截至2026/9/18，必和必拓占14.3%，力拓兩個掛牌合計約9.5%。單一個股上限30%，比009834的10%寬鬆，少數大型礦商的走勢對淨值影響較大。

費用、匯率與不配息：經理費0.78%+保管費0.12%（規模100億元（含）以下），另有指數授權費與上市年費。

淨值會受美元、澳幣、英鎊等貨幣兌新臺幣影響，經理公司得從事避險交易，但不代表一定避險。

009835不配息，不適合需要現金流的投資人。

小總結

009835適合看好全球基礎建設與電氣化需求，不過礦業是典型的景氣循環產業，波動也不小，所以要能接受景氣循環波動，又想用台股帳戶布局全球礦業龍頭的投資人，比較適合作為衛星配置，而不是存股核心。

如果你想直接押單一金屬價格，期貨ETF會更直接。如果需要穩定現金流，就要再想清楚適不適合自己。我會在成立後追蹤它的實際持股與追蹤誤差。

009835如何申購

009835的募集期間為2026年11月9號（一）至11月13號（五），每營業日下午4點前（依各銷售機構截止時間）可以申購，銷售機構以官方與各券商公告為準，最低申購金額為新臺幣15,000元整或其整倍數。

要注意的是，009835與同時募集的009834屬於同一個傘型基金，每檔各自要募到最低2億元，沒有達到就不成立，申購款會在10個營業日內退還並加計利息。

另外，基金成立後到上市前不能申購或買回，申購時的15元發行價也不等於上市後的價格，期間的淨值漲跌要自己承擔。

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