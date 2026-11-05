台股盤中狂瀉千點！00961一度逆勢上漲0.46％ 近2成金融持股成抗跌關鍵

台股今（5）日盤中一度重挫超過千點，跌破42,000點關卡，電子權值股賣壓沉重。不過，金融、航空族群卻逆勢走強，高股息ETF也出現不同表現。其中，FT臺灣永續高息（00961）盤中一度上漲0.46%，在多檔高股息ETF走跌之際，展現相對抗跌表現。

這波台股下殺，主要受到海外半導體股走弱及美國選後政策不確定性影響。美股前一交易日道瓊、標普500及那斯達克分別上漲3.03%、1.58%及1.44%，費城半導體指數卻下跌3.13%，台積電ADR也跌2.24%，加上融資調整壓力，讓電子股成為市場賣壓重心。

相較之下，金融與航空股成為盤面亮點。兆豐金、玉山金、國泰金及華南金早盤一度上漲超過3%，華航、長榮航漲幅也曾突破6%。其中，航空股受惠於國際油價回落，市場預期燃油成本壓力有望減輕，帶動股價走強。

00961能在大盤重挫時維持相對強勢，金融股配置是一大關鍵。截至11月4日，玉山金、兆豐金及上海商銀分別占持股7.29%、6.44%及6.34%，合計19.92%，接近整體持股兩成。此外，00961也布局華碩、廣達、緯創、聯強、興富發及台灣高鐵，涵蓋科技、電子通路、營建及運輸等不同產業。

00961追蹤ICE臺灣ESG高息指數，採月配息機制，透過跨產業配置分散單一族群風險。這次台股重挫、金融股逆勢走強，也凸顯ETF持股結構對短線表現的影響，但分散配置不代表完全不會下跌，仍須留意整體市場風險。

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