改買0050嫌009826漲不動！一個月跌13.89％對比幾乎沒跌…績效差距曝光

近期台股震盪加劇，元大台灣50（0050）與貝萊德世界股票（009826）的表現也出現明顯差異。過去009826因為漲勢相對平淡，曾讓部分投資人失去耐心，甚至選擇轉向0050，希望能追求更高的報酬，沒想到近期市場回檔，兩檔ETF的走勢卻出現不同變化。

觀察過去一個月的表現（截至4號），009826雖然沒有明顯上漲，但整體走勢相對平穩，反觀0050累計跌幅已達13.89%。原本被嫌漲不動的009826，如今反而展現抗跌特性，也讓人重新思考，投資是否真的只需要追求漲幅。

0050、009826近一個月績效比較 比較項目 009826 0050 最新價格 10.03元 99.85元 近1個月漲跌幅 -0.10% -13.89% 009826跌幅較0050少13.79個百分點 資料來源：提供圖片；近一個月價格變動比較，不含配息。

事實上，兩檔ETF的投資方向本來就不同。0050主要布局台灣大型權值股，受到台積電及科技產業影響較深；009826則分散投資全球股票市場，涵蓋不同國家與產業，降低對單一市場的依賴，因此在台股明顯修正時，兩者也可能呈現不同的表現。

不過，抗跌不代表永遠不會跌，短期報酬領先也不代表長期一定勝出；0050在台股強勢上漲時，可能展現較大的成長動能，而009826同樣會受到全球股市及匯率波動影響，兩者各有不同的風險與報酬特性。

投資最怕的未必是漲得慢，而是只看到上漲時的報酬，卻忽略下跌時需要承受的風險。

0050與009826近期的走勢差異，也再次凸顯資產配置的重要性，與其一味追逐漲幅，不如思考什麼樣的投資組合，才能讓自己在市場震盪時依然抱得住。

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