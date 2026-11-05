0050跌破百元照買不誤！每跌1元加碼1張 他喊絕不停損：賠光也認

台股近期震盪加劇，國民ETF元大台灣50（0050）跌破百元關卡，卻有投資人選擇越跌越買。一名投資人在PTT股板分享自己的加碼策略，從0050股價101元開始，每下跌1元就買進1張，即使市場持續走弱也不打算停損，更放話若國安基金宣布進場，將投入銀行剩餘資金，甚至考慮質押持股全面加碼，態度相當強硬。

這名投資人表示，自己的買進方式相當簡單，只要0050每跌1元，就增加1張持股；如果隔天直接跳空下跌，便按照下跌的元數增加買進張數。至於何時賣出，他則打算長期持有、絕不停損，直到0050未來再次進行股票分割，才會考慮是否獲利了結。

更引發討論的是，他將國安基金進場視為進一步加碼的訊號，屆時不只會投入銀行帳戶剩餘資金，還打算將已買進的0050拿去質押，取得資金後繼續投入。即使最終面臨破產風險，他也表示願意承擔，激進的操作方式隨即引發熱議。

不少人對這套策略抱持不同看法，有人認為0050適合長期持有，逢低分批買進並無不妥，留言表示「0050有啥好需要壯膽的」、「0050不停損很合理，但我只有慢慢加碼。」也有人提醒，持續加碼的前提是手上仍有足夠現金，直言「只怕沒現金」、「一時買一時爽，不要現金流斷了被迫賣股就好，加油阿」。

另一方面，部分人則將焦點放在實際持股規模，質疑目前僅有4張0050，卻提出如此激進的投資計畫，留言包括「4張在那叫叫叫」、「部位小小的」。不過，也有人替他緩頰，反問「股版有病的人真多 罵人沒對帳單 po單了又罵錢少 啊你是什麼大戶」，認為不該單憑投資金額大小評斷他人。

市場對0050長期投資的接受度不低，但分批加碼與借款押注仍是兩回事。當股價持續下跌，真正考驗的不只是持股信心，還包括現金流與資金調度能力，尤其透過質押擴大部位，一旦跌勢超出預期，也可能面臨追繳擔保品或被迫賣股的風險。

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