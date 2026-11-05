科技股下殺、高息題材再起 這檔年化配息21% 11月16日最後買進日

科技股賣壓沉重，現金流議題再度成為投資人關注焦點。中信成長高股息（00934）每單位擬配0.5元，維持與上期相同，以4日收盤價28.24元計算，單期配息率1.8%，年化配息率達21.2%，配息表現成為震盪市況下的焦點之一。

根據中國信託投信官網，00934本次除息交易日為11月17日，配息發放日為12月11日。想參與本次配息的投資人，須在11月16日（含）以前買進並持有。

由於科技股近一月有明顯的修正，高股息因產業分布分散，加上持股的評價也較低，在這一波修正過程中，受到的衝擊相較科技型ETF溫和。根據CMoney統計，截至11月4日，00934近半年報酬率為25.3%，在月配高股息中排名前段班，表現相對亮眼。

投資專家表示，觀察00934的持股，雖然持股當中仍有一定比重的科技股，但並非單壓AI伺服器，十大持股除了AI股之外，也有航運、航空、內需產業及防禦型部位的金融與電信，因此在這波AI硬體修正期間，其表現能展現出相對的韌性。

尤其十大持股當中的長榮（2603）與鈊象（3293）與AI資本支出邏輯的相關性較低，在科技股面臨評價面修正情形下，可以降低整體投組受到單一題材衝擊的程度。另外，記憶體也成為另一條成長主線，即便市場短線上擔心AI基礎建設投資速度，但記憶體若可以維持自己的景氣循環，就有機會成為第二個成長引擎。

高股息的特性就是尋找低基期與獲利成長的產業，而00934並非為了防守而犧牲成長，而是用不同產業的成長來源，來降低單一科技題材的波動。

展望後市，中信成長高股息ETF（00934）經理人張圭慧表示，台股短線可能受美國政策變化、科技股評價面修正及資金輪動影響，走勢波動度加劇，但基本面也尚未惡化，中長期趨勢仍未改變。

在市場由全面上漲轉向重視企業獲利與基本面的環境下，兼具成長、高息與產業分散的配置策略，有望在震盪行情中展現相對韌性，並掌握下一階段產業輪動的投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。