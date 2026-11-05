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AI科技股重挫！伊頓、AMD營收逆勢成長 009831布局電力與算力雙商機

聯合新聞網／ 綜合報導
AI科技股近期面臨評價修正，但伊頓與AMD第三季營收仍分別年增28%、45%；009831布局電力、算力及雲端平台等AI產業環節。記者余承翰／攝影
AI科技股近期面臨評價修正，但伊頓與AMD第三季營收仍分別年增28%、45%；009831布局電力、算力及雲端平台等AI產業環節。記者余承翰／攝影

近期全球股市波動加劇，美國期中選舉牽動政策預期，市場同步重新檢視AI龐大資本支出的回收速度，科技股面臨一波嚴峻的評價調整。美股11月2日那斯達克指數下跌1.07%、費城半導體指數重挫3.37%，反映資金對晶片與AI供應鏈轉趨審慎。台股則受到海外科技股疲弱、電子權值股賣壓及融資追繳壓力影響，11月4日盤中高低震盪逾1,800點，終場下跌358.63點。股價劇烈起伏之際，企業營收與訂單成為辨識產業長期競爭力的重要依據。

然而市場情緒降溫，並未抹去所有企業的成長動能。電力管理大廠伊頓11月3日公布第三季營收達89億美元，年增28%，其中有機營收成長19%，電氣業務積壓訂單年增46%。從營收擴張到訂單累積，顯示電力基礎設施需求仍具支撐，也讓AI投資焦點從運算晶片，進一步延伸至配電與電力管理設備。

同日公布財報的AMD，第三季營收約134億美元，年增45%；資料中心營收達85億美元，年增97%，受惠於EPYC處理器與Instinct加速器需求，並預估第四季營收可達170億美元，顯示其對後續業務成長維持正向展望。伊頓與AMD分別從電力設備、運算硬體兩端，提供觀察AI相關投資需求的具體證據。

對希望參與這波商機的投資人而言，透過ETF是最佳的布局管道。例如美國掛牌的智慧電網ETF GRID，公布的持股包含伊頓；半導體ETF SOXX則持有AMD，分別聚焦電網建設與晶片產業。若希望透過台股交易管道，同時參與電力與算力供應鏈，於29日跨排上市的009831就具有將兩者納入同一投資組合，並延伸至平台軟體與多角應用。

依11月4日持股資料，009831配置伊頓8.79%、AMD 1.47%，另持有微軟11.26%、輝達8.62%、Alphabet 5.56%及博通2.83%，涵蓋雲端平台、AI運算與通訊晶片。電力相關布局則包括卡梅科8.64%、關西電力5.65%及基內瑞克4.06%，從核燃料、電力供應到發電設備，串聯AI運作背後的重要基礎。

AI長線商機的觀察重點，正從投資規模逐步延伸至收入、訂單與應用落地。短期股價仍受政策與資金變動牽動，但具備成長證據的企業仍值得持續追蹤。009831透過電力、硬體、平台與應用的跨領域配置，讓看好AI長期發展、希望兼顧電力與算力機會的投資人一次參與AI產業不同環節。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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