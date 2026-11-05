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民主黨助攻 黃金破底後 V 轉 00708L 勁揚逾9%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

民主黨期中選舉大獲全勝，市場期待中東戰火和平落幕，金價谷底回升，重返4,000美元。5日台股早盤下挫逾千點，期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金（00635U）逆勢揚升逾9%、4%，在市場反映選舉結果期間為最強勢主要資產。

不過民主黨在美國期中選舉大獲全勝之後，投資人普遍期待中東戰火能和平落幕，近3個交易日紐約輕原油崩跌15.67%，帶動金價谷底急升，近3個交易日漲幅達4.8%，4日更大漲3.33%，5日亞股開盤期間黃金期貨再突破4,100美元。

黃金反彈帶動期元大S&P黃金正2（00708L）、期元大S&P黃金（00635U）5日開盤後分別勁揚逾9%、4.48%，成為美國期中選舉後正向表態標的。

相對而言，受民主黨縮減AI建設立場擔憂影響，包括新任民主黨德州州長主張暫停建設AI資料中心，直接影響硬體供應鏈主要股票下跌，費城半導體指數4日重挫3.13%。

法人分析，今年金價自高檔回落後，分別於7月、10月回測4,000美元關卡均有明顯反彈，顯示該價位已成為重要技術支撐區。隨著美國大選塵埃落定，民主黨勝選將有助戰爭終止、減緩通膨壓力下，將有利金價表現。

在全球不確定性仍高的環境下，黃金作為資產配置工具的價值依然受到市場重視，包括美國銀行與瑞銀等投行均認為，金價高檔修正並非長期空頭的開始，全球央行持續增持黃金的結構性買盤依然穩固，長線多頭格局並未改變。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

黃金 民主黨 破底 00708L期元大S&P黃金正2

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