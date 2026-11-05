009826被嫌「稀釋報酬率」！如今逆勢走強勝0050 打破漲不動說法

貝萊德世界股票（009826）上市三個月的報酬勝過元大台灣50（0050），卻還是被笑稱「抗跌有何用？還不是漲不動！」

今天就漲給你看！

我來觀察看看到底要怎樣它才會漲？

推測是昨夜美股道瓊等指數大漲很多（半導體除外）、美元升值、009826追蹤的指數也漲不少，果然台股開盤後，009826一飛衝天，能否維持到收盤？

如果能，證明009826是潛伏的猛獸，蓄勢待發而已，唯有耐心持有它的投資人，能享受到台股跌，009826漲的甜美果實。

日前某大叔說他不會買009826來「稀釋報酬率」，他認為分散全世界股票的報酬率一定輸給集中投資在台灣，這是嚴重的誤導，市場今天就示範了「集中投資不一定贏過分散投資」這個鐵證！

單一國家股票贏過全世界股票的機率其實只是1/2而已，尤其台灣完全依靠半導體科技產業，一旦AI失去熱度，0050就是大跌！

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