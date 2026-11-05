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00878、0056、00919月領1萬元要存多少？鐵蛋試算87.4萬達標：門檻大降

聯合新聞網／ 綜合報導
投資理財粉專試算，搭配00878、0056及00919三檔高股息ETF，以最近一次配息金額推估，約投入87.4萬元，即有機會創造平均每月1萬元的股息收入。記者林澔一／攝影
投資理財粉專試算，搭配00878、0056及00919三檔高股息ETF，以最近一次配息金額推估，約投入87.4萬元，即有機會創造平均每月1萬元的股息收入。記者林澔一／攝影

轉眼2026年進入尾聲，台股近幾個月多次出現震盪拉回，也讓不少投資人重新關注股息帶來的現金流。

投資理財IG粉專「鐵蛋存錢日記」分享，若投資人只持有市值型ETF或槓桿型正2 ETF，遇到股市下跌、又沒有股息入帳時，不僅容易承受心理壓力，也可能因為手上缺乏新資金，錯過逢低加碼的機會。

隨著高股息ETF最新配息陸續公布，她也特別試算國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）三檔熱門ETF，想打造「每月加薪1萬元」的被動收入，究竟需要準備多少本金、買進幾張。

據鐵蛋的試算，今年7月若想透過這三檔高股息ETF，建立平均每月1萬元的現金流，約需準備115.2萬元本金；不過，隨著三檔ETF最新配息金額提高，到了11月，同樣的目標所需本金已降至約87.4萬元，門檻明顯降低。

鐵蛋以11月3日收盤股價及最近一次配息金額計算，若平均搭配三檔ETF，讓每檔每季分別領取約1萬元股息，三檔合計每季就能領到約3萬元，相當於平均每月增加1萬元收入，詳細配置如下。

國泰永續高股息（00878）

以11月3日收盤價33.87元、最近一次配息1.25元計算，約需買進8張，投入本金約27萬元。

回顧近一年配息紀錄，2026年2月配發0.42元、5月0.66元、8月1.01元、11月1.25元，全年合計3.34元。若以平均股價30.08元計算，年均股利率約11.1%。

群益台灣精選高息（00919）

以11月3日收盤價31.72元、最近一次配息1.1元計算，約需持有9.1張，投入本金約28.8萬元。

近一年配息分別為2025年12月0.54元、2026年3月0.78元、6月1元及9月1.1元，合計3.42元。若以平均股價27.4元計算，年均股利率約12.5%。

元大高股息（0056）

以11月3日收盤價53.55元、最近一次配息1.72元計算，約需買進5.9張，投入本金約31.6萬元。

近一年配息紀錄包括2026年1月0.866元、4月1元、7月1.35元及10月1.72元，合計配發4.936元。若以平均股價47.38元計算，年均股利率約10.42%。

綜合三檔ETF的試算結果，投入本金合計約87.4萬元，若未來每季都能維持最近一次的配息水準，便有機會每季領取約3萬元股息，換算平均每月約1萬元；不過，這是依照目前配息金額推估的結果，並不代表未來每季都能固定領到相同金額。

除了分享試算結果，鐵蛋也以自身經驗說明長期存股累積現金流的成果。

她透露，三年前一整年領到的股息只有37,731元，但透過持續買進、逐步累積持股，到了2026年，預估全年股息已達949,420元，與三年前相比大幅成長。

鐵蛋也鼓勵仍在觀望的投資人，不必因為起步較晚就限制自己，只要願意開始建立現金流，未來仍有機會看到累積的成果。他認為，與其一直等待進場時機，不如從實際行動開始，幾年後回頭看，或許就能感受到長期投資帶來的改變。

不過，鐵蛋也提醒，過去績效不代表未來表現，ETF配息更不可能永遠只增不減。對存股族而言，除了重視股息收入，也應理解複利與長期累積的價值，建立適合自己的資產配置，面對市場恐慌時保持冷靜，才能在震盪行情中掌握加碼機會，讓投資計畫走得更長遠。

◎本文獲 鐵蛋存錢日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息 0056元大高股息 季配息 ETF

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