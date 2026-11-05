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00878預估配1.25元！一季配息抵過2023全年配息…懸緝思維：全年配息報酬15％

聯合新聞網／ 懸緝思維
國泰永續高股息（00878）第4季擬配息1.25元，若確認配發，2026年全年配息將達3.34元，單季配息金額超越2023年全年水準。記者林澔一／攝影
國泰永續高股息（00878）第4季擬配息1.25元，若確認配發，2026年全年配息將達3.34元，單季配息金額超越2023年全年水準。記者林澔一／攝影

＊原文發文時間為11月3日

00878第4季即將配息1.25元 一季配息抵過去全年配息！

昨天下午國泰投信針對00878發佈了第4季配息公告：

預計每股配發1.25元

持有1張就能領到1250元股息

持有10張就能領到12500股息

今年從Q1-Q4配發的股息如下：

2026Q1 配息金額0.42元，填息天數34天
2026Q2 配息金額0.66元，填息天數4天
2026Q3 配息金額1.01元，填息天數11天

2026Q4 配息金額預計1.25元。

如果Q4確認配息1.25元，00878全年配息為3.34元。

回顧2023年，當我開始投資00878時，全年配息也只有1.24元。

而這次Q4配息等同於2023年全年的配息。

目前我買入的平均成本大約22元，換算2026年全年配息報酬就有：

3.34 ÷ 22 × 100 ＝15.18%

已經超越當初設定的5%報酬。

承接昨天那本《讓錢自己流進來》的讀書心得，投資股票如同買進一樣會把錢流進自己口袋的資產，只是需要時間發酵。

如果你仍然在場邊觀望市場，與其羨慕別人，倒不如先行動進行人生第一筆投資，幾年過後，你將成為分享喜悅的投資者。

◎本文獲 懸緝思維 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 報酬 填息

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