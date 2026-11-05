00878預估配1.25元！一季配息抵過2023全年配息…懸緝思維：全年配息報酬15％
＊原文發文時間為11月3日
00878第4季即將配息1.25元 一季配息抵過去全年配息！
昨天下午國泰投信針對00878發佈了第4季配息公告：
預計每股配發1.25元
持有1張就能領到1250元股息
持有10張就能領到12500股息
今年從Q1-Q4配發的股息如下：
2026Q1 配息金額0.42元，填息天數34天
2026Q2 配息金額0.66元，填息天數4天
2026Q3 配息金額1.01元，填息天數11天
2026Q4 配息金額預計1.25元。
如果Q4確認配息1.25元，00878全年配息為3.34元。
回顧2023年，當我開始投資00878時，全年配息也只有1.24元。
而這次Q4配息等同於2023年全年的配息。
目前我買入的平均成本大約22元，換算2026年全年配息報酬就有：
3.34 ÷ 22 × 100 ＝15.18%
已經超越當初設定的5%報酬。
承接昨天那本《讓錢自己流進來》的讀書心得，投資股票如同買進一樣會把錢流進自己口袋的資產，只是需要時間發酵。
如果你仍然在場邊觀望市場，與其羨慕別人，倒不如先行動進行人生第一筆投資，幾年過後，你將成為分享喜悅的投資者。
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