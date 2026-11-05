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0050連5跌失守百元、009826逆勢漲近2％！台股震盪凸顯全球配置差異

聯合新聞網／ 綜合報導
台股5日盤中下跌逾617點，0050跌破百元關卡，009826則逆勢上漲1.79%，凸顯兩檔ETF市場布局差異。（聯合報系資料照片）
台股5日盤中下跌逾617點，0050跌破百元關卡，009826則逆勢上漲1.79%，凸顯兩檔ETF市場布局差異。（聯合報系資料照片）

台股今（5）日再度上演震盪行情，加權指數早盤一度重挫逾617點，下探42331點，國民ETF元大台灣50（0050）同步走弱，盤中下跌1.30元至98.55元，跌破百元關卡，苦吞連5跌。

不過，近期掛牌的「台版VT」貝萊德世界股票（009826）卻逆勢走強，盤中上漲1.79%至10.21元，兩檔ETF呈現截然不同的走勢

近期市場受到美國選舉及AI投資變現疑慮干擾，台股波動加劇。0050因持股高度集中台灣大型權值股，尤其台積電占比超過四成，當半導體族群面臨賣壓時，淨值也容易受到牽動，凸顯單一市場與產業集中的風險。

相較之下，009826採取全球股票布局，投資範圍涵蓋近40個國家，追蹤市場涵蓋約九成全球股票市值，除美國大型科技股，也納入日本、歐洲及其他市場的金融、民生消費等產業。

透過跨國與跨產業配置，降低對台灣單一市場的依賴，成為今日台股重挫之際，仍能維持上漲的重要觀察指標。

0050與009826的走勢差異，反映區域分散配置的重要性...0050可作為參與台灣大型權值股成長的工具，009826則提供全球股票市場曝險，兩者搭配有助於降低投資組合對單一市場的集中程度，但全球股票仍須承擔市場波動及匯率風險。

此外，009826採不配息設計，將收益留存於基金資產中，投資人可透過新台幣參與全球股市，並減少現金配息衍生的稅務與二代健保補充保費問題；對希望長期累積資產的投資人而言，全球分散與收益累積機制，提供不同於單押台股的配置選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 ETF 加權指數 台積電 不配息 二代健保補充保費

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