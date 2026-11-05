00406A規模衝1417億元、較掛牌暴增近19倍！45.56萬人搶進 股價卻跌破發行價

台股主動式ETF市場持續吸引資金進駐，但基金規模快速成長，不代表投資人就能同步獲利。主動中信台灣收益（00406A）自今年6月11日掛牌以來，基金規模從首日約72億元快速攀升，截至11月4日收盤，資產規模已達1,417.41億元，約為掛牌首日的19.7倍，受益人數達45.56萬人。

然而，00406A同日收盤價僅7.87元，相較10元發行價下跌21.3%，呈現基金規模持續擴張、股價卻跌破發行價的反差。

觀察00406A吸引資金的原因，月配息機制是一大特色。該ETF最近三期每單位均配發0.138元，若以11月4日收盤價7.87元換算，年化配息率約21.04%。

不過，這項數字是以單期配息乘以12個月推估，並非保證未來每月都能維持相同金額，且股價下跌也會使換算出的配息率提高。

值得注意的是，前三次配息公告至除息期間，基金規模分別成長約78%、93%及63%，顯示配息時程與資金流入存在明顯關聯。

權利金策略藏風險

與一般單純持有股票的ETF不同，00406A運用掩護性買權策略，透過賣出台指買權收取權利金，作為收益來源之一。這類操作能增加權利金收入，但也可能限制市場大幅上漲時的獲利空間；當股市下跌，權利金收入雖可提供部分緩衝，卻無法完全抵銷股票部位的損失。

以10月15日為例，當天台股大盤下跌3.41%，00406A市價跌幅卻達6.16%，反映高配息設計並不等於低波動或具備完整的下檔保護。

同經理人績效兩樣情

從投資組合來看，00406A持有台積電、台光電、欣興及聯發科等AI供應鏈相關企業，同時配置台指期貨多單，因此整體績效仍受到科技股行情與市場波動影響。

另一方面，基金經理人張書廷過去操作的00995A，近8個月曾繳出77.7%的報酬率，優於同期台股52.89%的表現，也讓市場關注其操盤能力。

不過，00406A成立後前4個多月報酬率約為負7%，同期台股則上漲4.1%，顯示即使由同一名經理人管理，不同產品的投資目標與策略，仍可能帶來截然不同的績效結果。

對偏好現金流的投資人而言，00406A的月配息與較高年化配息率確實具有吸引力，但衡量投資成果不能只看領到多少股息，還必須納入淨值變化與累積總報酬。

尤其採用選擇權收益策略的產品，可能在震盪行情中獲得權利金收入，卻也須承擔股票下跌及上漲空間受限的風險。

00406A掛牌後規模迅速突破1,400億元，反映市場對收益型商品的需求，但能否在持續配息的同時維持資產價值，才是長期投資表現值得觀察的關鍵。

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