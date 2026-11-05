美選後變天！009832全台首檔美國金礦 ETF 迎爆發力行情 開盤漲幅逾8%

隨著2026年美國期中選舉開票結果底定，民主黨成功奪回國會參眾兩院控制權，選後政治版圖與財政政策迎來全新洗牌。市場觀望氣氛迅速消散，資金隨即展開跨資產重新配置。在國會與聯邦政府分裂治理、財政赤字預期難以大幅收縮的背景下，美股黃金礦業板塊於11月4日迎來強勁上漲。全球前三大金礦龍頭紐曼礦業（NEM）、阿格尼科鷹礦業（AEM）、巴里克礦業（B）分別漲9.9%、9.67%與8.31%。這波強勁攻勢直接帶動甫於上周四（10月29日）掛牌上市的全台首檔兆豐美國黃金礦業ETF（009832）同步展現出遠高於純金現貨的營運槓桿爆發力，5日一開盤淨值漲幅逾8%，成為選後市場矚目的投資焦點。

兆豐投信表示，隨著期中選舉結果揭曉，民主黨重回國會多數，市場預期新一屆國會與政府在財政支出、稅務與轉型政策上或有更多攻防，未來的聯邦預算與赤字規模難以收斂，加深市場對於美元長期購買力稀釋的顧慮，進一步奠定了未來金價前景。相較於僅反映金價單向波動的實體黃金或期貨標的，黃金礦業公司近年在經歷成本控管與資產結構優化後，自由現金流與資產負債表均處穩健體質。當金價相對生產成本保有利潤空間時，金礦企業更具備強勁的營運體質與獲利彈性。

除了選後政經格局底定外，黃金長線基本面更獲得實質需求數據支撐。根據世界黃金協會（WGC）最新發布的《黃金需求趨勢》報告顯示，第3季全球央行淨買進321公噸黃金，季增率8%、年增幅高達42%。前3季總計買進675公噸，顯示官方儲備多元化與避險需求持續強勁。

面對近期市場起伏，許多投資人疑惑布局是否該按下暫停鍵？兆豐投信強調，科技企業與黃金礦業公司的營運驅動因素各有不同。科技股受到科技需求、產品創新與資本支出影響。金礦股則取決於金價、開採成本、產量與企業經營效率。

對資產過度集中於科技股的投資人而言，無須等科技股止跌才規劃下一步。金價短線回檔，並不等同黃金礦業失去投資價值；評估金礦企業，應從「開採成本能否控管、能否維持產量、是否具備現金流韌性」等基本面出發，避免僅憑單日金價漲跌決定進退。藉由配置不同產業比例，能有效降低過度依賴單一題材的風險。

兆豐美國黃金礦業ETF追蹤「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，直接囊括在美股掛牌的全球黃金礦業龍頭，既能參與金價上漲，又能掌握企業實體營運與利潤成長的優點。相較於自行挑選單一礦業公司，ETF提供了一籃子整合參與的便利性。對於認同黃金礦業長期發展、且能承受價格波動的投資人而言，與其反覆猜測市場最低點，不如「把一次押注改為分批規劃，把每日追價改為定期檢視」，讓009832成為長期資產配置中防禦與攻擊兼備的優質選擇，投資人現在即可至各大券商著手配置。

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