0050還會跌到80元？投資人天天撿便宜虧5萬 股市預測引論戰

台股近期震盪加劇，不少投資人趁回檔進場，卻面臨越買越跌的窘境。一名投資人在Dcard股票板發文表示，從大盤約49,000點開始下跌時便陸續買進，幾乎每天都加碼，甚至參考台指期夜盤設定隔日買進價格，沒想到股市持續走弱，帳面已虧損約5萬元。眼看市場陸續出現台股下探39,000點、0050跌至80至90元的預測，讓他忍不住詢問，這些數字究竟如何計算，可信度又有多高？

原PO以「股市到底會跌到多少呢？」為題發文，坦言原本希望透過分批買進降低成本，卻發現前一晚的台指期走勢不一定能準確反映隔日行情，加上網路上有人預測大盤可能跌至39,000點，也有人認為0050還有下跌空間，讓他更加困惑。他質疑，既然短期股市難以預測，為何市場仍不斷出現具體的下跌目標價，這些說法究竟有沒有參考價值？

對於大盤可能下探的位置，留言區出現不同看法，有人直接喊出「39600」、「3萬2」，也有人認為「4萬絕對是能摸到的 不過3.2萬的支撐才夠強」，另有投資人表示「我是看頂多38000而已」。至於預測方式，有人解釋「就是技術分析預測壓力區 跟 支撐區 而已」，也有人分享可透過技術型態的高低點與等幅測量推估目標價，但這些都只是個人判斷，並非市場必然會到達的點位。

不少留言則對預測股市低點抱持懷疑態度，有人直言「隨便說說，矇對了就可以叫老師。」、「預測終究是預測，古馬雅人還不是一堆預測，阿是中幾項?」，也有人提醒「別覺得自己可以買最低賣最高」，認為投資人不應過度依賴他人的行情判斷。另有人表示「跌到你想賣的時候還會繼續跌 等你賣的時候，他就開始漲了」，點出市場波動對投資心理的考驗。

至於面對回檔該如何操作，也有投資人分享自身策略，有人表示「我只知道0050，我90幾就會加碼了。」、「把閒錢擠出來，越跌越買！」，也有人建議「分批進場啦 可以設定每跌兩趴買一些」。不過，仍有留言提醒「有人賺就有人賠，這是個爾虞我詐的戰場，不要太相信他人說法。」從討論可見，市場對台股下跌目標的預測分歧，即使透過技術分析推估支撐位置，也無法保證股價一定止跌；對持續加碼的投資人而言，除了關注可能的低點，資金配置與自身能承受的回檔幅度，同樣值得留意。

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