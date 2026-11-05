0050明明還上漲…報酬6.99％、正二00631L僅賺1.55％！清流君揭績效落後3大原因

0050明明上漲 為什麼正二反而輸了？

我把00631L和0050過去近六個月的績效拉出來看，結果滿反直覺的！期間是2026/05/04～2026/11/03，使用還原股價計算含息報酬。最後結果：

00631L：+1.55% 0050：+6.99%

如果只看「正二」這兩個字，很多人可能會直覺想：0050既然漲了快7%，00631L不是應該漲個14%左右嗎？但正二從來都不是「一段期間報酬率直接乘以2」。它追求的是「每日」接近2倍報酬。而這兩件事差很多。這半年就是一個非常好的例子。

期間內，00631L最高一度上漲到約35%，0050最高大約24%。如果行情一路順順地往上走，這種每日維持接近2倍曝險的機制，確實很容易讓正二的複利效果越滾越大。問題是後面市場出現了明顯震盪與回檔。最後0050還留下+6.99%的報酬，00631L卻只剩下+1.55%。

再來看看短期波動風險。這半年00631L的年化標準差約61.33%，0050則是31.29%。幾乎就是接近兩倍。最大跌幅也很接近兩倍：

00631L：-31.32% 0050：-15.37%

兩者的最大回撤甚至發生在差不多同一段期間。也就是說，當0050從高點下跌約15%時，正二的帳面回撤已經超過30%。

這也是我一直覺得，討論正二不能只看過去十年累積報酬的原因。過去十年的00631L確實非常驚人。前幾個月直播我跑過蒙地卡羅模擬，如果十年前投入100萬元，最近2,500個交易日最後甚至接近4,000萬元。但那段歷史本身就是一條非常強勁，而且非常有利於每日槓桿複利的市場路徑。強勁的長期上漲趨勢，加上大型權值股一路領漲，讓正二每天維持高曝險的效果不斷累積。這種環境是正二非常喜歡的。

但這半年剛好讓我們看到另一面。原型資產最後仍然是正報酬，不代表正二一定會有更高的正報酬。因為正二真正面對的是每一天的漲跌順序。假設市場從100跌到90，要回到100，需要上漲11.1%。槓桿放大之後，這種「先跌再漲」的複利損耗也會跟著被放大。市場震盪越劇烈、漲跌反覆越頻繁，這種路徑相依的影響就越明顯。

另外，今年還有一個值得補充的因素：台指期的正價差。00631L並不是單純借一倍的錢去買0050，它很大一部分曝險是透過台指期貨建立。而今年部分月份，台指期的跨月期限結構出現明顯正價差，也就是遠月份期貨價格高於近月份。對做多期貨的人來說，換月時就可能面臨：賣掉比較便宜的近月，再買進比較貴的遠月。這會形成額外的轉倉拖累。

而且這裡講的「正價差」，更精確來說是換月時的跨月價差。不是單純看到「期貨價格比現貨高」，就能直接說正二一定扣血。真正影響基金的，是它實際持有的期貨契約、換月時點，以及近遠月之間的價格差。

所以這半年00631L落後0050，不能全部怪在正價差。最大的核心還是：高槓桿遇上高波動與不友善的市場路徑。但今年部分期間的跨月正價差，確實又額外增加了一層持有成本。再加上ETF本身還有經理費、交易成本與其他追蹤成本，長期結果自然不可能單純等於0050累積報酬乘以2。

所以看到這半年00631L只有+1.55%，也不能很果斷說：「你看，正二果然不能長期持有。」因為半年時間還太短。未來如果重新進入非常強勁、趨勢明確的多頭市場，正二一樣可能快速拉開與0050的差距。但反過來也一樣。我們不能因為過去十年的00631L非常成功，就直接假設未來十年還會複製同樣的結果。

正二真正喜歡的環境，是：長期報酬夠高、上漲趨勢夠強、中間震盪不要太劇烈，再加上期貨期限結構不要長期對多頭部位太不利。如果未來市場長期報酬降低，同時波動又維持在高檔，正二就可能花掉相當多報酬在波動耗損與各種持有成本上。甚至可能出現像這半年一樣：0050最後明明還賺錢，正二卻大幅落後0050。

所以在評估正二時不能單純只看：「過去長期報酬有多高？績效有多輾壓0050？」有很多因素要一起看：波動有多大？最大跌幅有多深？市場是一路趨勢上漲，還是反覆震盪？期貨將來長期是補血，還是扣血？如果帳面從+35%一路掉到只剩+1%，你還拿不拿得住？

這半年00631L從一度超過+30%，最後只剩+1.55%，其實就是一次很好的風險示範。正二可以是一個很強的工具。但槓桿從來沒有免費午餐。你拿到更高上漲曝險的同時，也接受了更大的波動、更深的回撤，以及期貨期限結構帶來的不確定性。

更重要的是，正二投資人還需要額外承擔一種很容易被忽略的風險：路徑相依。你承擔的，不只是「市場最後有沒有上漲」，還包括「市場是用什麼方式上漲」。同樣都是長期向上的市場，如果一路順順漲，正二可能非常有利。但如果中間充滿大幅震盪、反覆漲跌，即使最後0050仍然上漲，正二的複利結果也可能差非常多。而未來的市場路徑，本來就沒有人能事先知道。

所以過去十年告訴我們：當市場非常順風時，正二可以有多驚人。過去這半年則提醒我們：當路徑開始不那麼順時，正二的結果可以和直覺差非常多。這也是為什麼，評估正二不能只用一句「台股長期向上」就把風險講完。這兩面一起看，才比較接近正二真正的樣子。

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