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0050跌至「9字頭」該買嗎？大學生想花10萬進場 股民喊台股周年慶

聯合新聞網／ 綜合報導
0050股價回落至9X元附近，一名大學生考慮投入約10萬元買進一張，引發長期持有、分批布局與等待更低點的不同討論。記者陳正興／攝影
0050股價回落至9X元附近，一名大學生考慮投入約10萬元買進一張，引發長期持有、分批布局與等待更低點的不同討論。記者陳正興／攝影

台股近期震盪加劇，元大台灣50（0050）股價回落至9字頭附近，讓不少投資人開始考慮逢低布局。一名成功大學學生在Dcard股票板發文表示，過去0050還在20多元時沒有買進，如今看到股價來到99元多，猶豫是否該拿出10萬元買進一張長期持有，還是繼續等待更低點，貼文引發熱烈討論。

原PO以「現在撿0050是好決定嗎」為題發文，坦言自己過去錯過低價買進的機會，如今雖然有意進場，卻又擔心買完後股價繼續下跌，因此詢問「花個十萬湊個一張來放好嗎，還是要繼續等呢」，反映不少投資人在市場回檔時，既想把握買點、又害怕買得太早的矛盾心情。

不少留言支持長期持有0050，認為不必過度糾結短期價格，有人表示「任何時候買都是好決定」，強調0050並非用來短線炒作；也有人直言「0050每天365天都是買點，適合長線單位:年」、「最好的時候是十年前 其次是現在」。另有投資人分享「我ㄧ直再撿 反正存股心態 直到退休才會動到股數」，認為長期投資比猜測短線低點更重要。

另一派則將近期回檔視為進場機會，有人形容「台股週年慶還不買爆？」，也有人表示「大跌就買一點/定期定額」，建議透過分批買進降低一次投入的壓力。還有留言指出，如果擔心直接買進一張0050，也可以先從零股開始參與市場，不必為了湊足一張而一次投入全部資金。

不過，也有投資人對後市抱持保留態度，有人擔憂「你們都不怕台股全面崩盤嗎？」，另有人直言「這裡沒有人知道正確答案」，提醒市場走勢難以預測。也有留言質疑，部分持股者鼓勵他人進場，可能帶有自身部位的考量。從討論可見，支持買進者多著眼於0050長期持有的特性，保守派則擔心短期仍有下跌風險；對於手握10萬元的新手而言，除了進場價格，能否承受回檔與保留資金彈性，同樣是需要考慮的問題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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