006208分拆重要嗎？不是已有0050…阿格力：兩檔基本上就是大盤的形狀

富邦台50（006208）近期傳出即將進行股票分割（拆分）消息，引發市場投資人關注是否具備實質意義。財經專家阿格力在影音內容中分析，拆分後的006208一股約落在30元左右，換算一張約3萬元；相較之下，元大台灣50（0050）股價已破百元，買進一張需逾10萬元。

阿格力指出，若投資人手握10萬元資金，投資006208至少可買進3張。雖然整體報酬率並不會因為拆分而有所改變，但持有張數增加除了帶來心理層面的滿足感外，更大的實質意義在於提升交易與資金調配的靈活性，例如當投資人有意調節三分之一部位時，便能直接以整張賣出1張，毋須動用零股交易。

在投資人最關注的內扣費用與投報率部分，阿格力說明，0050與006208的經理費與保管費收費級距規則目前已趨於一致，但因0050整體規模較大，其經理費加保管費的合計費用率，實際比006208低了約0.0458個百分點。

檢視截至10月29日為止的今年以來績效表現，0050繳出66.8%的含息報酬率，006208則繳出66.94%的成績，兩者差距僅在小數點範圍的些微誤差，表現可謂不相上下。 因此他直言，投資人無須過度糾結，喜歡元大就買0050、喜歡富邦就選006208，兩者差異不大。

進一步對比大盤表現，截至10月29日，還原除權息點數、展現複利真實表現的「發行量加權股價報酬指數」今年以來報酬率約落在62%，顯示0050與006208今年以來的表現雙雙擊敗大盤。

若拉長維度觀察，該報酬指數從2003年約4500點起步，一路成長至錄影時已達10萬7000點左右，換算23年間漲了23倍以上，不計年化平均一年達100%。

他強調，0050與006208本質上就是跟隨大盤走勢，隨著長線多頭與當前AI時代推進，市值型ETF依然展現出跟隨市場成長的長期投資價值。

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