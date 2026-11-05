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AI營收暴增卻陷現金流考驗！Anthropic申請IPO 009831布局全球50檔電力算力股

聯合新聞網／ 綜合報導
AI產業進入現金流與資本效率檢驗階段，FT核心AI電力算力ETF（009831）布局全球50檔企業，涵蓋電力、硬體、軟體及應用四大領域。（記者余承翰／攝影）
AI產業進入現金流與資本效率檢驗階段，FT核心AI電力算力ETF（009831）布局全球50檔企業，涵蓋電力、硬體、軟體及應用四大領域。（記者余承翰／攝影）

AI公司營收暴增，為何華爾街反而擔心錢不夠花？隨著ChatGPT勁敵Anthropic正式提交IPO申請，AI產業的財務成績單攤在陽光下。Anthropic今年上半年營收達163億美元，卻仍面臨龐大算力支出，凸顯AI產業正迎來關鍵轉折：過去市場比誰成長快，如今更在意誰能把營收變成真正的現金。

科技巨頭最新財報更揭露這場分化。微軟Azure營收年增48%，季度自由現金流達186億美元；Google母公司Alphabet雲端營收年增103%，自由現金流卻轉為負90.7億美元。兩家公司雲端業務同步成長，現金流表現卻大相逕庭，反映AI資本支出與現金回收速度，正成為市場評價的重要分水嶺。

對投資人而言，營收成長只是第一張成績單，自由現金流才是檢驗資本效率的另一項關鍵指標。AI企業必須持續採購晶片、擴建機房及支付能源成本，即使訂單增加，也不代表現金能同步流入口袋。

這場競賽也改變AI投資思維。與其單押燒錢擴張的模型開發商，不如從不同產業環節尋找成長機會，包括供應晶片的輝達、博通，提供電力管理設備的伊頓，以及具備雲端服務收入的微軟與Google。

FT核心AI電力算力ETF（009831）追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，精選全球50檔企業，採40%電力、20%硬體、20%軟體及20%應用的目標配置，讓投資人不必將AI投資集中於單一商業模式。

此外，009831採不配息、收益保留再投入設計，讓投資成果持續參與市場成長，省去領息後自行再投入的程序，有機會發揮長期複利效果，但不保證獲利。

當Anthropic準備接受資本市場檢驗，AI投資也從「營收成長故事」進入「現金流實力競賽」。009831透過跨產業布局，提供投資人參與全球AI成長、分散單一環節風險的新選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 不配息 IPO 現金流 ETF 營收

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