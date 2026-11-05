FT 核心 A I電力算力 ETF 009831投資視野從蓋算力延伸至用算力

AI熱潮從晶片、伺服器一路延伸，如今，科技大廠如何把大筆投入變成收入，成為市場關注的新焦點。Claude開發商Anthropic提交IPO申請，微軟與Google雲端業務同步成長，讓AI商業化有更多觀察線索。FT核心AI電力算力ETF（009831），以電力供應鏈為布局重心，搭配硬體、軟體與應用，將投資視野從蓋算力延伸至用算力。

過去三年，台灣投資人對AI的成長並不陌生，從晶片、記憶體到伺服器與散熱，都是市場熟悉的題材。不過，同樣搭上AI列車，各家企業能留下多少獲利，仍取決於技術、成本與議價能力。當AI逐漸走進辦公室、工廠與日常生活，企業願不願意付費、服務能否持續帶來收入，也成為投資人挑選標的時的重要考量。

這股商業化趨勢也在科技巨頭的財報中獲得驗證。微軟最新季度Azure營收年增48%，Google Cloud同期營收更大幅成長103%，雙雙反映企業對AI基礎設施與解決方案的剛性需求。同時，微軟2026會計年度揭露Microsoft 365 Copilot付費企業授權數突破3,000萬，顯示AI已跨出測試階段、深植企業日常工作流程。從雲端算力計量到終端SaaS軟體訂閱，AI的收費機制與商業模式已全面成形。

即便如此，硬體建設的需求也沒有因此退場。Gartner預估，2027年AI基礎建設仍占全球AI支出約54%，規模與新增金額均居首位；另一方面，AI代理與助理、生成式AI模型支出，預計將增至2025年的約4倍。對投資人而言，除關注機房蓋多少，這些設備上線後，如何被使用、如何創造收入也值得追蹤。

Anthropic的算力布局便是一例。美國銀行、黑石、花旗與摩根士丹利10月26日宣布630億美元融資交易，將透過專案公司購買博通AI加速器與網路設備，再出租給Anthropic，預計2027年開始交付。這項與IPO分開的融資安排，也帶出下一個問題：設備買齊之後，機房能否如期運轉？

答案牽涉的不只有晶片。美光2026會計年度第4季SOCAMM伺服器記憶體模組營收較前季成長逾一倍；輝達也宣布採用共同封裝光學技術的Spectrum-X交換器進入生產。當運算規模擴大，資料必須讀得快、傳得順，供電與散熱也要跟上。國際能源總署預估，全球資料中心用電將由2025年的485太瓦時，增至2030年約950太瓦時，讓電力成為AI建設中不可忽略的一環。

沿著能源、晶片、基礎設施、模型與應用的「五層蛋糕」往上看，便能理解009831的布局思路，追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，精選50檔股票，以電力供應鏈40%為重心，硬體設備20%、平台軟體20%與多角應用20%，從發電、電網與備援設備，延伸至半導體、雲端、資安及智慧應用；009831採不配息設計，讓收益留在基金內持續運用，省去投資人領息後再安排買回的步驟，也可減少自行再投入時可能產生的交易成本。

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