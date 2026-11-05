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平衡凱基00981T 每受益權單位擬配發0.082元 11月17日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

平衡凱基雙核收息（00981T）迎來掛牌上市以來第11次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.082元，與前四期配息金額一致，預計，12月11日發放，有意參與除息的投資人，11月16日為最後買進日。

市場預期美國聯準會12月仍有可能升息1碼，且後續利率路徑仍存在進一步上調的可能。由於利率將影響到各層面的經濟問題，且部分資產信用利差自9月以來已明顯擴大，投資人在資本配置上也將益發謹慎。利率緊縮對於經濟已產生限制性作用，若市場投資活動仍顯示受緊縮影響，聯準會後續升息的急迫性也將隨之降溫。

近期長期公債及信用債殖利率呈震盪反彈。目前各類債券殖利率仍多穩居於10年平均之上，不過各類型債券信用利差均已小於10年均值，在基本面支撐下，多數信用債的利差持續維持在歷史相對低的區間，顯示投資人對實體信用風險的擔憂相對低，當前殖利率對於追求現金流規劃之投資人仍具相當配置價值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

凱基 除息 配息 00981T平衡凱基雙核收息

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