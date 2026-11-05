AI 布局新選擇 00420A、009833跨市場主動選股、韓國科技雙路並進

野村投信旗下主動野村亞洲科技ETF（00420A）及野村韓國科技30ETF（009833）11月3日起至11月6日限時募集，發行價新臺幣10元，為投資人提供參與亞洲科技發展的新選擇。

科技股震盪之際，AI產業的合作腳步仍持續向前。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）突然快閃韓國，與三星及SK集團高層交流，讓亞洲科技企業在全球AI發展中的角色再度受到矚目；台灣多家供應鏈大廠及日本半導體設備大廠東京威力科創近期也對AI需求釋出正面訊息。當市場重新檢視AI投資價值，如何從股價波動中辨識產業機會，成為布局關鍵。

野村投信表示，亞洲科技投資涉及不同市場的產業結構與企業經營環境，掌握投資機會，需要深入當地的研究支持。野村投信長期研究台灣科技產業，熟悉供應鏈脈動，這次00420A更由日本野村資產管理擔任投資顧問，結合台灣團隊的選股經驗與日本團隊的在地觀察，從不同市場交叉檢視企業成長機會，作為選股與配置的依據；野村韓009833則透過指數化投資，提供聚焦韓國科技的布局工具。兩檔產品從跨市場主動選股到單一市場精準配置，回應投資人不同的亞洲科技投資需求。

00420A基金經理人王柏強指出，即使是同一波AI建設需求，反映在不同企業營運上的時間與幅度也不盡相同，從設備採購、零組件供應到系統交付，各有不同的成長節奏。跨市場選股的重點，在於比較企業所處的產業位置、獲利展望與股價反映程度，尋找成長潛力尚未充分反映於股價的機會。00420A將從台日韓等亞洲市場挑選標的，隨訂單落實、產品出貨與評價變化調整配置，有望掌握不同供應鏈環節的成長契機。

009833基金經理人林亮妤表示，韓國科技的投資機會，從AI運算所需的記憶體，延伸到網路服務與智慧生活。以009833追蹤指數的前十大成分股為例，除三星電子、SK海力士兩大記憶體廠，也包括布局搜尋與雲端服務的NAVER、消費電子大廠LG電子，呈現韓國科技從硬體製造到數位應用的多元面貌。指數選股同時考量企業研發投入與股價動能，精選30檔科技股，盼讓投資人透過一檔ETF，參與記憶體及其他科技領域的發展機會。

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