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AI 產業從建設期邁向收成期 009815卡位 MAG7後市可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009815主要核心受惠企業。資料來源：彭博，證交所，大華銀投信官網
009815主要核心受惠企業。資料來源：彭博，證交所，大華銀投信官網

近期美股科技股出現震盪，主要受到AI資本支出（CapEx）持續擴大、美國期中選舉不確定性，以及市場短線獲利了結等因素影響，使投資人開始重新檢視大型科技企業投入巨額AI建設後的獲利回收進度。然而，若進一步從最新財報與產業趨勢觀察，此波修正更偏向評價面調整，而非AI長期成長邏輯出現改變。

大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，市場近期最關注的問題，並非AI需求是否存在，而是AI投資何時開始反映在企業獲利上。從最新一輪財報結果來看，答案其實已逐漸浮現。

潘勝昱指出，儘管大型科技企業持續提高AI基礎建設支出，引發市場對自由現金流短期壓力的疑慮，但從實際營運數據來看，AI需求仍維持高速成長。包括Microsoft Azure、Google Cloud及AWS等雲端平台均維持優於市場預期的成長動能，顯示企業客戶導入AI應用的需求持續擴大，AI已不再只是技術題材，而是推動企業數位轉型與提升生產力的重要投資方向。

潘勝昱分析，市場近期對科技股的修正，某種程度上反映投資人對AI投資效益的檢驗標準正在提高。然而，從微軟最新財報來看，Azure雲端業務持續受惠生成式AI需求擴大，不僅帶動營收成長，也維持穩健自由現金流表現，顯示AI投資已開始進入獲利收成階段。另一方面，Alphabet與Amazon雖因資料中心建設支出增加而使短期現金流承壓，但其雲端業務仍維持雙位數成長，反映企業端需求並未降溫，反而持續擴大。

除了AI基礎建設需求強勁外，終端消費市場亦釋出正面訊號。潘勝昱表示，蘋果最新財報優於市場預期，營收年增12%，服務業務及高階產品銷售持續成長，顯示全球消費需求仍具韌性，也代表科技產業獲利基礎依然穩健。這意味著目前市場面臨的並非產業衰退，而是投資人重新評估成長股評價後所產生的波動。

從資金流向觀察，潘勝昱指出，近期市場資金確實出現重新配置現象，但並非撤離科技產業，而是進一步集中於具備技術領先、產業主導地位及獲利能見度較高的科技龍頭企業。隨著AI產業由前期基礎建設投資，逐步邁向商業模式驗證階段，擁有龐大客戶基礎、完整生態系及資本實力的Mega Cap科技企業，反而更有機會擴大競爭優勢。

以009815為例，目前投組核心配置即聚焦全球AI產業最具代表性的領導企業，包括Apple、NVIDIA、Microsoft、Alphabet、Amazon、Meta及Tesla等科技巨頭，同時布局台積電ADR、Broadcom及Micron等AI基礎建設受惠企業，完整涵蓋AI晶片、雲端運算、資料中心、終端裝置及AI應用服務等關鍵環節。前十大持股占比超過八成，可望直接掌握AI商業化發展所帶來的長期成長機會。

展望後市，潘勝昱認為，短期市場仍可能受到美國選舉結果、利率政策及資金輪動影響而出現波動，但投資焦點正逐漸由「AI投資規模有多大」轉向「AI能創造多少獲利」。當市場開始檢驗獲利能力時，擁有技術護城河、現金流優勢及全球客戶基礎的科技龍頭，將更容易脫穎而出。

潘勝昱表示，AI產業正在從建設期邁向收成期，市場短線修正反而有助消化過高評價，並讓投資重新回歸基本面。長期而言，掌握AI生態系核心話語權的MAG7企業，仍是全球獲利成長能見度最高的企業族群之一。對投資人而言，若市場因情緒面因素出現震盪，反而有望創造分批布局全球創新科技龍頭的契機，而009815正是掌握AI長期成長趨勢與美國科技核心資產的重要投資工具。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

財報 美股 科技股 009815大華美國MAG7+

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