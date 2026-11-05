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00400A 單位配息0.12元、11月5日為除息前最後申購日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

主動國泰動能高息ETF（00400A）每單位配息0.12元，11月5日為最後申購日、11月6日除息，並預定於12月2日發放。00400A以「動能成長」與「高息收益」為雙軌投資策略，並採每月收益分配機制，成立短短半年多，基金規模及股民數齊增。

00400A基金經理人梁恩溢建議，市場波動往往考驗投資人的持股信心，而「收益再投入」正是克服人性弱點的紀律工具。對於暫無急迫現金需求的投資人，建議啟動配息再滾入機制。

面對近期美股科技股修正引發的台股震盪，若領到股息收益可轉化為逢低布局的活水，不僅能落實免看盤的紀律投資、增加持有單位數以拉低平均成本，更能發揮長期複利效果。這種「以息養息」的策略，能在不額外增加財務負擔的前提下，於低檔實質擴大資產規模，完整參與台股未來的成長紅利，讓時間與複利成為對抗市場震盪的最佳後盾。

梁恩溢指出，台股回檔之際，主動式ETF的優勢在於由專業投資團隊持續追蹤企業營運與產業變化，並依據基本面與市場評價調整持股，投資人不必自行判斷個股進出場時機。

隨著大型科技企業持續投入AI基礎建設，先進製程、高階載板、電源及散熱等關鍵領域，仍有望受惠於運算需求擴大與硬體規格升級；但市場對AI投資效益的檢視也更加嚴格，後續須進一步觀察企業能否將訂單需求轉化為實際營收與獲利，以及目前股價評價是否合理。00400A將透過主動研究與持股調整，尋找基本面仍具支撐、評價回到合理區間的投資機會。

根據國泰投信官網，截至10月30日，00400A主要布局半導體35.27%、電子零組件業24.86%，合計占比約六成；另配置塑膠工業4.14%、金融保險3.35%、航運業2.18%、油電燃氣業1.54%等部位。梁恩溢表示，不同產業各有獲利週期與成長條件，透過主動選股及跨產業布局等，投資團隊可依企業基本面、產業前景與市場評價動態調整配置，在參與AI長期發展趨勢之餘，也從其他產業發掘符合投資條件的機會。

國泰投信表示，00400A自今年3月30日成立以來，基金規模已突破300億元，受益人數逾14.3萬人。對於看好台股中長期發展的投資人，可依自身資金需求選擇收益運用方式，除了透過收益分配來安排生活支出外，仍處於資產累積階段者則可設定再投入，持續累積00400A投資部位，以更具紀律的方式因應短線市場波動，參與台股中長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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