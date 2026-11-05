快訊

共和黨敗選後首露面…川普坦言伊朗戰爭拖累選情 但不後悔開戰

美期中選舉民主黨狂勝！參眾院變天 川普接受敗選準備合作

今晴朗熱飆35度高溫 明起東北季風接力⋯第2波冷空氣更強

聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF商品 成交值撐竿跳

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

市場對算力投資回收期的疑慮升溫、美國科技巨頭財報也為市場增添變數，台股昨（4）日由紅翻黑，盤中最低下探41,855點，高低點震盪1,885點，但逢低買盤持續進場，共四檔熱門標的成交值逾百億元，推升台股ETF總成交值寫下今年第六高。

根據CMoney統計昨日台股ETF總成交值表現，隨著台股再創波段低點，成交值也攀升至1,463.9億元，較前一個交易日增加121.2億元或9.03%，連兩個交易日成交逾千億元，寫下今年第六高。

進一步檢視個別台股ETF表現，成交值最高的是老牌的元大台灣50的443.6億元，槓桿ETF-元大台灣50正2衝上163.7億元排第二、第三至四則是主動式ETF的主動中信台灣收益106.9億元、主動統一台股增長100.9億元，前十大依序還有群益臺灣加權正2的82.8億元、國泰永續高股息48.1億元、凱基台灣TOP 50的46.1億元、元大高股息43.7億元、群益台灣精選高息42.7億元、元大台灣50反1的32.9億元。

對比前一交易日成交值表現，昨日元大台灣50反1成交值日成長86.6%，在熱門ETF成長率最高，其次為元大台灣50的44.2%、群益台灣精選高息22.03%，凱基台灣TOP 50和元大台灣50正2成長幅度也超過一成。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 商品 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股ETF 創三個新高

上周ETF成交前十名…這檔主動式日均93.7萬張最高 這檔非台股進榜

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

愈跌愈買！台股ETF淨申購額衝高 10月突破5,500億元

相關新聞

半導體ETF買點浮現 法人看好長線獲利

近期台股呈現震盪整理格局，不過，AI長期趨勢看好，半導體產業具備強勁基本面與企業獲利成長支撐，法人認為拉回反而是分批布局半導體ETF的好時機，除了掌握股價回升契機，也有機會參與收益分配。

台股ETF商品 成交值撐竿跳

市場對算力投資回收期的疑慮升溫、美國科技巨頭財報也為市場增添變數，台股昨（4）日由紅翻黑，盤中最低下探41,855點，高低點震盪1,885點，但逢低買盤持續進場，共四檔熱門標的成交值逾百億元，推升台股ETF總成交值寫下今年第六高。

短債ETF 攻守兼備

美國期中選舉牽動風險性資產價格波動劇烈。市場法人表示，短期在市場不確定籠罩下，資金對於穩健收益型資產的配置需求提升，短天期債券存續期短的特性，面對利率波動環境相對具有防禦能力，投資人不妨適度透過相關ETF來配置，強化投組抗震能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。