台股ETF商品 成交值撐竿跳

市場對算力投資回收期的疑慮升溫、美國科技巨頭財報也為市場增添變數，台股昨（4）日由紅翻黑，盤中最低下探41,855點，高低點震盪1,885點，但逢低買盤持續進場，共四檔熱門標的成交值逾百億元，推升台股ETF總成交值寫下今年第六高。

根據CMoney統計昨日台股ETF總成交值表現，隨著台股再創波段低點，成交值也攀升至1,463.9億元，較前一個交易日增加121.2億元或9.03%，連兩個交易日成交逾千億元，寫下今年第六高。

進一步檢視個別台股ETF表現，成交值最高的是老牌的元大台灣50的443.6億元，槓桿ETF-元大台灣50正2衝上163.7億元排第二、第三至四則是主動式ETF的主動中信台灣收益106.9億元、主動統一台股增長100.9億元，前十大依序還有群益臺灣加權正2的82.8億元、國泰永續高股息48.1億元、凱基台灣TOP 50的46.1億元、元大高股息43.7億元、群益台灣精選高息42.7億元、元大台灣50反1的32.9億元。

對比前一交易日成交值表現，昨日元大台灣50反1成交值日成長86.6%，在熱門ETF成長率最高，其次為元大台灣50的44.2%、群益台灣精選高息22.03%，凱基台灣TOP 50和元大台灣50正2成長幅度也超過一成。

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