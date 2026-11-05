短債ETF 攻守兼備

美國期中選舉牽動風險性資產價格波動劇烈。市場法人表示，短期在市場不確定籠罩下，資金對於穩健收益型資產的配置需求提升，短天期債券存續期短的特性，面對利率波動環境相對具有防禦能力，投資人不妨適度透過相關ETF來配置，強化投組抗震能力。

觀察投信發行債券ETF表現，下半年來繳出正報酬，且日均量高逾千張的九檔ETF，清一色為短天期債ETF，顯見在市況震盪之際，短債低波抗震又能兼顧收益的特性獲得青睞。

以這九檔產品來看，前三名皆為極短天期美債ETF，包括中信美國公債0-1（00864B）、群益0-1年美債、國泰US短期公債，累積報酬在4.1%至4.24%間。此外，有四檔非投等債ETF躍居榜上，包括受益人數最多、超過5萬人的群益優選非投等債，以及凱基美國非投等債、台新美國非投等債和主動中信非投等債，投資人可多加留意。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，聯準會於9月會議上升息1碼、10月按兵不動，市場預估年底仍有升息可能，短天期債因存續期間短，受到利率變化的影響較小，在利率變化頻頻的環境中，較具備防禦能力。美國短天期公債因是由美國政府發行，故還具備高信評與高流動性優勢，因此在當前市場不確定性猶存之際，適合資金停泊。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，當前非投等債品質相較過去明顯提升，且具有相對較高的殖利率與存續期較低的特性，意味著非投等債不僅具備收益支撐，在利率上升的環境中也提供一定程度的保護，故仍可望吸引資金配置。

中國信託投信表示，近期市場對人工智慧（AI）投資熱潮的看法轉趨審慎，投資人風險偏好降溫，避險資金重新流入債市，帶動美債殖利率自高檔回落。但在不確定性仍高的環境下，兼顧穩健收益與降低波動，成為資產配置的重要課題。短天期美國公債具備美國政府信用支持、信用品質高，加上存續期間短，受利率變動影響相對有限，流動性也相當充足，可協助投資人降低市場與利率波動的衝擊。

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