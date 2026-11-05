半導體ETF買點浮現 法人看好長線獲利

近期台股呈現震盪整理格局，不過，AI長期趨勢看好，半導體產業具備強勁基本面與企業獲利成長支撐，法人認為拉回反而是分批布局半導體ETF的好時機，除了掌握股價回升契機，也有機會參與收益分配。

比較台股主要半導體ETF今年累積股利，富邦台灣半導體（00892）達6.46元，群益半導體收益5.73元、中信關鍵半導體為5.1元及台新臺灣半導體30為4.32元。

台股ETF成交值前十大

再觀察近一年表現，中信關鍵半導體報酬率達87.6%、富邦台灣半導體為84.9%、台新臺灣半導體30為83.4%，群益半導體收益則為77.4%。顯示半導體ETF不僅掌握半導體產業成長趨勢，成分股獲利表現也具競爭力，為後續股價提供基本面支撐。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，近期全球科技股波動加劇，市場開始重新檢視AI資本支出效益及企業獲利成長，但半導體產業長期成長趨勢並未改變。隨全球雲端服務供應商持續擴大AI基礎建設投資，帶動先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體及高速傳輸需求升溫，台灣半導體供應鏈憑藉技術領先與完整產業聚落，仍是全球AI發展的重要受惠者。

陳双吉指出，半導體產業成長動能已由晶圓製造延伸至設備、封裝測試及關鍵零組件，具備技術門檻與實質訂單的企業，可望持續受惠。以00892為例，持股涵蓋晶圓代工、IC設計、封裝測試及半導體設備等領域，其中台積電權重達26.0%，並布局測試介面、先進封裝設備及相關供應鏈，有助掌握AI半導體不同環節的成長商機。

值得注意的是，00892本次公告每受益權單位擬配發4元，以11月4日收盤價36.08元推算，試算年化配息率達22.2%，除息最後買進日為11月16日。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，預估美國大選後政治風險降低，將有利於資金回流，目前美台兩地半導體股價修正，已逐步反映政治風險、美債殖利率高檔衝擊，中長期股價將受惠AI產業趨勢成長、企業獲利成長支撐，驅動半導體股的結構性多頭仍可期待。建議投資人11月布局台股不躁進，可分批布局鎖定高技術門檻的AI或半導體硬體龍頭股。

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