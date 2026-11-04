台灣ETF十年成長40倍 彭博分析有三大原因

台灣ETF十年間成長了40倍，成為亞洲第三大ETF市場，以及亞洲第四大主動式ETF市場。有感於此，彭博將致力於打造更聚焦、更透明，也更貼近投資人目標的指數，也將持續致力於創新，並支持台灣金融生態系的長期發展。

彭博指數銷售和關係管理全球主管Paul Salerno 4日在彭博金融創新論壇致辭時指出，台灣ETF市場十來年成長主因有三：第一，散戶與機構投資人的積極參與；其次，是投資人透過高股息及債券ETF尋求收益的需求，再加上以研究為基礎的創新，持續推出符合本地投資人需求的解決方案。這些因素共同使ETF從利基型產品，成為台灣投資市場的重要一環。

如今，台灣以成為亞洲領先的資產管理中心的目標邁進，彭博也以實際行動支持這項願景，今日也與台灣證券交易所簽署了合作備忘錄，展現雙方共同推動資本市場發展，以及連結台灣與全球投資人及市場的承諾。

彭博持續投入與創新的三個方向：第一，彭博投入AI領域已有數十年，近期推出的兩項服務，首先是ASKB，這是為彭博終端機（Bloomberg Terminal） 打造的代理型AI（Agentic AI）解決方案。它透過一個協同運作的AI代理網路，同步擷取、解讀並整合資訊，提供具備脈絡且可驗證的答案。

另一項是建構於彭博數據解決方案DL+之上的彭博的企業模型脈絡協定（Model Context Protocol， MCP） 。DL+是彭博以雲端為基礎的託管服務，能整合金融市場資料，支援企業工作流程。項協定可為企業自行選用的AI代理提供所需脈絡，使其運用始終保持最新、可信賴且具備完整脈絡的彭博資料。也就是說，客戶選擇AI代理，彭博則提供脈絡。

第二，整體投資組合分析，公開市場與私募市場正逐漸融合。上個月，彭博完成收購Canoe Intelligence。這是一個以AI驅動的平台，能將非結構化的基金文件，例如資本帳戶對帳單、資本催繳通知及K-1稅務文件，轉換為結構化、可直接用於投資組合分析的資料。

這些資料目前已整合至Bloomberg PORT Enterprise，讓客戶能夠透過投資組合整體檢視（Total Portfolio View），全面掌握公開與私募資產。下一步，將把這項能力延伸至投資前研究，並整合至ASKB。對台灣的保險業者與資產管理業者而言，全面掌握整體投資組合的重要性正逐年提升。

第三，動態指數。 彭博持續開發動態指數，涵蓋收益型、主題型及因子型等多元策略，以回應收益型投資人的需求，以及以研究為基礎的投資構想。

固定收益是彭博業務的起點，而主權債與公司債的發行趨勢正重塑這個市場。正開發相關指數，以支持因子型及風險加權固定收益策略，進一步擴充既有的多元產品布局。

至於在股票方面，彭博的股息預測資料正支援新型收益與成長策略；也與市場合作，開發以提高收益為目標的備兌買權策略。

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