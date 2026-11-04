債市低迷00986B 將下櫃、今年第四檔

債券市場表現持續掙扎，拖累債券ETF表現，FT金融債10+（00986B）因近30個交易日平均規模降至1.8億元，已達應終止條件，將終止上櫃及清算程序。

截至3日止，FT金融債10+成立滿一周年，規模最近三十個營業日平均值低於2億元，已達ETF信託契約所定終止標準，富蘭克林華美投信將依規定向金管會提出終止信託契約申請，待金管會核准後，將以終止櫃檯買賣日次一營業日為信託契約終止日，辦理後續終止上櫃及清算程序。

FT金融債10+在2025年11月12日掛牌，22日規模為1.4億元，淨值9.7元，過往最高規模為4.1億元，淨值最高10.3元，追蹤ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數，今年來市價含息下跌1.44%；截至10月底，受益人數有371人。

截至昨日，盤面仍共115檔債券ETF，規模約2.8兆元，相較於年初減少1,895.4億元，新掛牌10檔；而FT金融債10+將會是繼中信ESG投資級債、群益AAA-A 醫療債、中信美國市政債後，今年第四檔清算的ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。