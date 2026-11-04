穩定幣獎勵特赦、美債儲備鬆綁 聯邦ETF 009825精準卡位政策風口

美國穩定幣監管迎來新進展！美國貨幣監理署（OCC）公布《GENIUS法案》相關最終實施規則，預計於2027年1月18日生效。令市場振奮的是最終規則拿掉針對穩定幣「交易所獎勵」的推定違規條款，改採個案審查。這意味穩定幣平台獎勵保留極大的創新靈活度。聚焦該領域的聯邦美國金融創新 ETF（009825）成分股含有美元穩定幣發行商 Circle 及加密資產交易平台 Coinbase，隨著政策趨於明確，相關合規數位金融產業的長線發展動能值得期待。

首先，在美債採購彈性大增方面，新規放寬儲備資產期限限制，發行方能更靈活持有高流動性的美國公債，這將直接推升美債託管與資產管理機構的業務量，這類機構正是 009825 ETF 的核心基本盤；其次，獎勵機制未被封堵最終規則並未跟隨傳統銀行業的遊說去堵死第三方平台獎勵，這對於以 Coinbase 為代表的合規數位資產交易所與平台而言，無疑保留極大的創新路徑，預期將吸引更多全球資金關注；最後，流動性資金更靈活最終規則取消每月僅能提取一次超額儲備的限制，發行方在確保 1：1 足額儲備的前提下可隨時動用資金，這有助於降低如 Circle 等合規發行商的營運成本與不確定性。

過去許多散戶對虛擬貨幣躍躍欲試，卻擔心幣價暴漲暴跌，或卡在繁瑣的海外交易所開戶與資訊安全問題。現在，投資人完全不需要直接持有單一加密貨幣，即可避開直接的現貨波動風險。只要透過熟悉的台股證券帳戶買進 009825 ETF，就能一籃子掌握全球頂尖的數位資產合規交易所、託管銀行，以及負責管理千億美元儲備資產的美債管理機構。在法規逐步要求發行方必須按月揭露、滿足 1：1 足額儲備的嚴格趨勢下，聯邦美國金融創新 ETF同時展現科技創新的成長潛力，以及底層儲備資產的透明度。

隨著 2027 年美國聯邦數位支付新法規實施進入倒數階段，市場預期將迎來新一波產業轉型期。財經專家指出，在全球監管架構逐步完善的趨勢下，具備合規優勢的數位支付基礎設施將成為下一階段的市場焦點。投資人除可持續關注美國國家級監管政策的最新動向，亦可透過市面上相關主題型 ETF，如聯邦美國金融創新 ETF進行長期資產配置，超前部署數位金融的未來發展。

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