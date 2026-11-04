外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

台股4日上演近1,900點劇烈震盪，外資賣壓也持續擴大，單日賣超高達1,498.99億元，改寫史上第五大單日賣超紀錄，連續5個交易日累計提款5,120億元。統計今日外資賣超前十名中，ETF就占了6檔，市值型ETF指標元大台灣50（0050）更遭賣超77,596張；然而，0050當日成交值高達386.6億元，躍居全市場第三名，僅次於台積電（2330）與聯發科（2454），顯示台股劇烈震盪之際，ETF已成為市場資金交鋒的重要戰場。

觀察外資賣超前十名，ETF占據6個席次，其中主動統一升級50（00403A）遭賣超逾8.4萬張居冠，0050也遭調節逾7.7萬張，主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）及群益台灣精選高息（00919）同樣位居賣超前列，外資調節範圍橫跨市值型、主動式、高股息及產業型ETF。

個股方面，聯電（2303）是外資賣超最多的個股，台玻（1802）、力積電（6770）及台積電也名列賣超前十名。其中，台積電連續19個交易日已累計賣超達212,909張。

不過，外資並非全面撤出ETF，買超前十名中同樣有5檔ETF，涵蓋不動產、非投資等級債、全球創新及中國大陸市場，其中復華富時不動產（00712）居買超榜首，群益優選非投等債（00953B）也獲得大幅加碼，顯示外資在調節台股ETF之際，仍持續配置不同市場與資產類別。

個股布局則與賣超方向形成對比，華航（2610）、萬海（2615）、陽明海運（2609）等航運股，以及台泥（1101）均獲外資加碼，呈現電子股遭調節、航運及部分傳產獲資金青睞的不同態勢。

回到盤面，台股4日早盤一度上漲逾400點，隨後賣壓急遽擴大，盤中最低下探41,855.82點，重挫1,451.72點，失守42,000點大關。所幸午盤過後買盤進場承接，台積電跌幅收斂，聯發科、南亞（1303）、創意（3443）、聯茂（6213）、台光電（2383）等大型股陸續翻紅，帶動大盤跌點逐步收斂，終場下跌358.63點，收在42,948.91點，成交值達1兆1,148億元，盤中高低震盪1,885.72點，創史上第四大紀錄。

其中，0050的交易熱度格外受到關注，早盤以101.55元開出後翻黑，盤中最低下探97.55元，終場收在99.85元，下跌0.75%，成交值386.6億元，僅次於台積電及聯發科。儘管外資單日賣超0050逾7.7萬張，該ETF仍躍居全市場成交值第三名，顯示劇烈震盪期間，市場買賣雙方對大型權值股ETF的交易意願依然強烈。

知名分析師郭哲榮也在社群發文表示，4日再投入5,000萬元，以97.8元買進512張0050，連同今年7月進場，兩次合計投入約1.5億元，為0050當日低檔承接增添市場話題。

法人籌碼方面，外資4日賣超1,498.99億元，連5個交易日累計賣超5,120億元；投信則持續站在買方，單日買超276.31億元，寫下連17個交易日買超紀錄，自營商賣超375.19億元，三大法人合計賣超1,597.87億元，為史上第七大單日賣超。

資料來源：證交所

資料來源：證交所

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