台股暴震1885點！00406A爆135萬張天量 股民哀號：賺股息卻賠價差

台股4日上演雲霄飛車行情，盤中開高後急殺，再迅速拉升，高低震盪幅度達1885點，市場交易熱度持續升溫。其中，主動中信台灣收益（00406A）盤中成交量突破135萬張，登上個股成交量冠軍，引發PTT股板熱烈討論。不少投資人關注該檔ETF近期價格走勢，直呼「賺了股息，賠了價差」，也讓月配息ETF與槓桿型ETF的投資策略再度成為論戰焦點。

台股4日盤中成交量前五大個股全數由ETF包辦，主動中信台灣收益以逾135萬張居冠，其次為群益臺灣加權正2（00685L）逾81萬張、元大台灣50正2（00631L）逾51萬張、主動統一台股增長（00981A）逾40萬張，以及元大台灣50（0050）逾38萬張，顯示市場資金高度集中於ETF商品。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，指出00406A當時價格約7.87元，若投資人在10元買進，帳面價差損失達2.13元，即使假設未來每月固定配息0.138元，也需要約15.5個月的配息金額才能抵銷價差。他因此感嘆，等到配息累積足夠金額，可能已是2028年初，屆時正2型ETF的表現恐怕又是另一番景象。

貼文曝光後，不少網友分享自身持有成本，有人表示「我買9塊，嗚嗚」，也有人認為價格跌破8元反而出現進場機會，留言「誰叫你10塊買，我8塊以下進場」、「7.87可以買了嗎？看大家都買我也想要」，顯示投資人對於低檔布局仍有不同看法。

此外，槓桿型ETF支持者也加入討論，紛紛留言「正2貪狗，真爽」、「正二已經變成顯學了」，認為在台股長期上漲的環境下，正2型ETF具有較高報酬潛力。不過，也有網友反駁，指出正2型ETF在震盪盤可能產生複利耗損，且月配息商品與槓桿型商品的投資目的不同，不能單純以短期績效比較。

部分網友強調，00406A主打收益與現金流需求，對於希望定期領取配息的投資人而言，仍有其配置價值，直言「有些人就是要每個月有現金流進來」、「月配息才抱得長久」。也有人認為，單看成交張數容易產生誤判，若以成交金額衡量，0050等價格較高的ETF可能吸引更多資金。

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