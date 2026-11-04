台股暴跌1400點後急拉！台光電、台燿逆勢收紅 009828布局AI伺服器PCB供應鏈

台股今（4）日開高後隨即翻黑，加權指數盤中最低來到41,855點，較前一日收盤下跌約1,450點。隨著選舉結果逐漸明朗，不確定因素消除，逢低買盤陸續進場，指數終場收在42,948點，下跌358點，跌幅收斂至0.83%，成交金額約1兆1,148億元。

中國信託投信指出，今天盤面最值得注意的是，在大盤收黑的情況下，AI伺服器關鍵材料族群仍出現明顯的「V型反轉」，顯示資金並未全面撤出AI供應鏈，而是轉向基本面與訂單能見度較明確的產業。

在銅箔基板（CCL）族群方面，台光電盤中一度跌到4,300元，終場收在4,555元，上漲3.64%；台燿盤中最低跌到1,010元，收盤回到1,115元，上漲2.29%。台燿第三季營收年增122.6%，前三季每股盈餘達25.41元，成長動能相當強勁。台光電同樣通過合計約986億元的擴廠資本支出預算，顯示業者對未來需求相當有信心。

在IC載板（ABF）族群方面，南電盤中最低跌到987元，終場收在1,080元，上漲0.93%，終止連四跌；景碩盤中一度下探754元，收盤回到822元，小漲0.37%。南電10月營收62.89億元，年增69.67%；景碩董事會也新增約598億元的資本支出，用於擴充產能。

中國信託投信分析，市場短線出現過度反應，但影響程度仍需持平看待。首先，資料中心多屬長期投資，研究機構SemiAnalysis估計，2027年美國預計新增33.8GW資料中心容量，其中約四分之三已經動工，而且受到合約約束，即使地方政策改變，也難以輕易叫停。其次，即使個別州祭出限制措施，較可能讓資料中心改到其他州興建，而不至於拖慢整體建置進度。

展望後市，中國信託投信表示，選舉結果出爐後，市場最大的不確定因素已經消除。不過，美國債券殖利率、AI資本支出能否帶來實際獲利，以及各州資料中心政策細節等因素，仍可能造成短線震盪。建議投資人不必急著追高，也不用因為短線消息而過度恐慌，可以利用拉回時，以定期定額或分批進場的方式，布局前景明確的AI供應鏈。

對於不熟悉個股研究的投資人，可以考慮相關主題ETF。半導體ETF如中信關鍵半導體（00891），可以一次布局AI晶片製造的核心供應鏈；若看好AI伺服器關鍵零組件，則可以留意中信台日韓PCB（009828）。009828的持股包含台光電、台燿、南電、景碩等今天逆勢翻紅的個股，同時橫跨台灣、日本、韓國的PCB供應鏈，有助投資人分散風險，並掌握AI伺服器硬體升級帶來的長期商機。

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