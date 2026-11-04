AI恐慌殺出黃金買點 00918經理人郭修誠：聚焦高填息+AI 國家隊

受美國科技股修正、AI資本支出效益雜音升溫，以及市場對全球科技產業評價重新調整影響，台股11月4日持續震盪，加權指數一度出現較大幅度修正，電子權值股成為市場調節重心。大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，本波回檔主要源自市場情緒與資金面壓力，而非企業基本面轉弱。郭修誠觀察分析表示，全球AI投資熱潮仍持續推進，台灣供應鏈在先進製程、AI伺服器、先進封裝及高速運算領域的重要性不減反增，產業長線成長趨勢依然明確。

郭修誠分析指出，近期市場最大的爭議不在於AI需求是否消失，而是在於AI投資何時能完全轉化為企業獲利。但從目前全球科技巨頭持續擴大資本支出、供應鏈持續擴產，以及訂單能見度延伸至2027年來看，AI產業正從基礎建設階段邁向商業化落地階段，產業成長方向並未改變。

郭修誠表示，近期包括AI晶片、雲端服務及資料中心建設相關企業，仍持續加碼投資先進製程、先進封裝與高效能運算基礎設施。尤其全球半導體產業正加速朝兆美元產值邁進，市場競爭焦點也已從「誰擁有最大的模型」，逐步轉向「誰能最有效率地將AI轉化為企業生產力與獲利來源」。在這樣的產業變革下，台灣不僅沒有缺席，反而位居全球AI供應鏈最核心位置。

郭修誠分析，從產業結構來看，全球AI發展背後最重要的硬體支撐仍來自台灣。無論是AI晶片製造、CoWoS先進封裝、AI伺服器組裝、高速傳輸設備或電源管理解決方案，台灣企業均扮演不可取代角色。以台積電為例，受惠AI晶片需求持續強勁，高效能運算（HPC）營收占比已持續提升，並持續擴大先進製程與全球產能布局；AI伺服器供應鏈則受惠於國際雲端服務業者持續增加資本支出，訂單能見度依舊樂觀。

值得注意的是，郭修誠提到，即使近期市場開始討論AI投資是否過熱，但從實際產業現況觀察，供給端仍面臨不少瓶頸。包括先進封裝產能、高階載板、記憶體及部分關鍵零組件供應依然吃緊，反映終端需求並未出現明顯放緩，反而持續推動供應鏈擴產與資本支出成長。

此外，最新總體經濟數據也展現出台灣經濟強勁韌性。根據官方最新公布資料，台灣第3季經濟成長率達14.36%，創下近48年來最快成長紀錄，其中AI晶片需求、高科技設備投資及企業擴產計畫成為最重要推升動能，顯示AI已從題材發展成帶動經濟成長的重要引擎。

郭修誠認為，歷史經驗顯示，科技產業在大幅成長過程中，往往伴隨短線評價修正與市場情緒波動，但最終驅動股價長期表現的關鍵，仍是企業獲利與產業競爭力。面對市場震盪，投資人更應聚焦具備產業龍頭地位、穩定現金流及良好填息能力的企業。以00918追蹤指數為例，成分股布局橫跨AI半導體、AI伺服器、高速運算、電源管理及金融高股息等領域，不僅可掌握AI長期成長紅利，也能兼顧收益與防禦需求。

展望後市，郭修誠表示，短期市場仍可能受到美國選舉、利率政策及資金輪動影響而波動，但從產業趨勢觀察，全球AI投資、企業數位轉型及高效能運算需求仍處於長期上升軌道。當市場因情緒面出現修正時，反而提供投資人重新布局優質資產的契機。

郭修誠指出，台灣掌握全球AI產業最關鍵的製造與供應鏈優勢，從先進製程到AI伺服器幾乎無可取代。對投資人而言，與其猜測短期市場波動，不如聚焦具備長期競爭力及高填息能力的優質企業，而00918正是掌握台灣AI國家隊與高股息成長動能的重要投資工具。

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