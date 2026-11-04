MAG7獲利引擎全面啟動 這檔美股ETF掌握AI黃金十年

大華銀投信表示，近期美股震盪加劇，市場焦點圍繞在AI資本支出（CapEx）持續攀升、科技巨頭現金流壓力以及美國期中選舉等變數，使那斯達克與大型科技股面臨獲利了結賣壓。然而，若從企業財報、產業投資動向觀察，市場修正的核心並非AI需求消失，而是AI產業正從過去的算力建設期，邁向商業化變現期，投資邏輯已開始升級。

大華美國MAG7+（009815）經理人潘勝昱表示，2025至2026年市場爭論的是誰擁有最多GPU與資料中心，2027年開始市場關注的重點則將轉為誰能最有效率地透過AI創造營收與獲利。從目前產業發展來看，AI已從基礎建設投資階段正式邁入價值實現（Value Realization）階段，而美國科技巨頭正是最大受惠者。

潘勝昱指出，近期全球科技產業最熱門的新主題已從大型語言模型（LLM）競賽，進一步延伸至Agent AI（AI智能體）。不同於過去僅能回答問題的聊天機器人，Agent AI已逐步具備執行任務、管理流程及協助企業決策能力，未來將大幅提升企業生產力與商業模式效率。這也是全球企業持續增加AI投資預算的重要原因。

事實上，潘勝昱析示，包括Microsoft、Amazon、Google及Meta等科技巨頭近期均重申AI資本支出計畫，市場雖擔心短期現金流壓力，但雲端業務與AI服務收入仍維持高速成長，顯示企業導入AI的需求不僅未放緩，反而從實驗階段逐漸進入全面部署階段。

其中，Microsoft Azure持續受惠企業AI導入需求，Google Cloud同樣維持強勁成長，Amazon AWS則透過AI服務深化企業客戶黏著度。潘勝昱分析，過去市場將科技巨頭視為AI投資者，但未來更應將其視為AI獲利收割者，因為這些企業同時掌握運算平台、軟體生態系與數十億終端用戶，是最有能力將AI技術轉化為商業價值的企業。

此外，支撐美股AI長期成長的另一關鍵來自半導體需求持續強勁。潘勝昱指出，全球AI需求仍推動晶圓代工、先進封裝及高速運算晶片供不應求，相關供應鏈訂單能見度已延伸至2027年。尤其全球主要科技公司為爭取先進製程與AI晶片產能，甚至出現「搶產能」現象，反映AI軍備競賽遠未結束。

潘勝昱表示，目前市場最大的誤判在於，將AI投資增加與產業過熱畫上等號。事實上，全球四大雲端服務商每年數千億美元資本支出，正帶動資料中心、AI加速器、網通設備及軟體服務同步成長。許多研究機構預估，全球半導體產值未來數年有望向兆美元市場邁進，而AI相關需求正是最重要的驅動力量。

潘勝昱從投資布局角度觀察，美股仍是全球AI產業鏈獲利最集中的市場。009815聚焦全球科技龍頭企業，不僅掌握生成式AI、雲端平台與AI應用服務，同時布局AI晶片、資料中心與數位廣告等成長領域，可望完整受惠AI商業化發展趨勢。

展望2027年，潘勝昱認為，短期市場仍可能受到利率、美國選舉及資金輪動影響，但這些因素改變的是股價波動，而非AI產業長期發展方向。隨著全球AI應用從模型訓練進一步走向企業導入、智能代理及商業化變現，科技產業獲利來源將更加多元，產業護城河也將進一步擴大。

潘勝昱表示，AI上半場是算力競賽，下半場則是獲利競賽。當市場仍在討論AI投資成本時，美國科技巨頭已開始展現AI變現能力。未來真正能勝出的企業，不一定是投入最多資本的人，而是能最快將AI轉化為現金流與獲利的人，而這正是MAG7最具優勢的地方。對投資人而言，當市場因短線情緒出現修正時，反而提供布局全球AI核心資產的機會，而009815正是掌握AI黃金十年成長趨勢的重要投資工具。

大華美國MAG7+核心成分股受惠主題。(資料來源：彭博，證交所，大華銀投信官網)

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