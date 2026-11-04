三星海力士擴產潮啟動 這檔ETF可望迎落後補漲行情

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，近期全球科技股受到AI資本支出擴張、獲利回收時程及美國期中選舉等因素影響而出現震盪，韓股同步承受短線賣壓。不過，若進一步觀察全球AI產業鏈發展趨勢，韓國不僅沒有缺席，反而正逐步站上全球AI供應鏈最關鍵的位置。無論是三星電子、SK海力士所主導的高頻寬記憶體（HBM），或是韓國政府持續推動的半導體國家戰略，均顯示韓國科技產業長線成長動能依然強勁。

賴昱廷指出，近期韓股修正主要反映全球市場對AI資本支出回收速度的短期擔憂，以及科技股評價調整壓力，並非韓國企業基本面出現轉弱。從產業地位、企業獲利及政策支持三大面向觀察，韓國仍是全球AI供應鏈中最具戰略價值的市場之一。

賴昱廷表示，全球AI產業正從過去兩年的算力競賽，逐漸邁向Agent AI與商業化落地的新階段。市場討論的焦點已不再是誰擁有最多GPU，而是誰能提供AI運作所需的關鍵基礎設施。當生成式AI應用快速成長、資料中心持續擴建，高頻寬記憶體（HBM）已成為AI伺服器不可或缺的重要元件，而韓國企業正是全球HBM市場的絕對主導者。

賴昱廷分析，AI記憶體需求持續超越供給，各大科技企業仍積極預訂未來數年產能。市場普遍預期，HBM供需緊俏格局可望延續至2027年，而SK海力士與三星電子將成為最大受惠者。尤其隨著AI推理應用快速成長，HBM的重要性已從選配升級為標準配備，產業進入結構性成長周期。

賴昱廷表示，目前市場擔心AI產業投資過熱，但從企業行動來看卻恰好相反。三星電子與SK海力士不僅持續增加資本支出，更同步擴大下一代HBM4及先進記憶體布局。韓國政府亦積極推動半導體超級聚落計畫，希望未來五年進一步擴大韓國在全球半導體產業的領導地位。這些動作都顯示產業參與者對未來需求仍抱持高度信心。

除了AI題材之外，賴昱廷進一步提到，韓股近年另一項被市場忽略的重要利多，則是企業治理改革與韓股價值重估。韓國政府持續推動「Value-Up Program（企業價值提升計畫）」，透過提高股東報酬率、改善公司治理及提升資訊透明度，希望逐步縮小長年存在的「韓股折價」現象。

賴昱廷分析，若回顧今年以來全球主要市場表現，美股評價已相對偏高，而韓股雖擁有全球最重要的記憶體產業與科技龍頭，整體評價仍具吸引力。在企業獲利持續成長與政策改革同步推進下，韓股後續有望迎來「獲利增長＋評價修復」雙重驅動行情。

賴昱廷從總體產業面觀察，全球AI基礎建設投資並未停止。包括微軟、亞馬遜、Google與Meta等科技巨頭仍持續提高資本支出，而AI資料中心、雲端運算與推理模型需求同步增加，均須仰賴三星電子及SK海力士所提供的記憶體技術支援。因此，市場雖然對短期資本支出回報有所爭論，但AI需求持續攀升的趨勢並未改變。以009829追蹤的KOSPI 50指數來看，成分股涵蓋三星電子、SK海力士、KB金融、新韓金控、現代汽車、LG Energy Solution、三星生物製藥等韓國最具代表性的龍頭企業，不僅掌握AI記憶體產業成長紅利，也同步受惠金融、汽車及生技等多元產業發展，有助提升投資組合均衡性。

展望2027年，賴昱廷認為，短期市場仍可能受到全球資金輪動與總體經濟因素干擾，但從AI產業發展脈絡觀察，韓國企業所掌握的HBM、高階記憶體及半導體製造能力短期內難以被取代。賴昱廷表示，當市場因短期情緒而修正時，往往也是長線投資價值浮現之際。韓國目前同時擁有全球最重要的AI記憶體供應鏈、企業治理改革利多及相對具吸引力的評價水準。在AI進入商業化收成階段後，韓國有望成為下一波科技超級循環的重要受惠市場，而009829正是掌握韓國AI國家隊成長契機的重要投資工具。

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