主動式ETF近半年僅3檔正報酬！00980A漲3.56％居第二 年化配息率12.77％
台股近期震盪加劇，科技股評價調整與產業輪動考驗投資人的持股信心，也讓主動式ETF因應市場變化的配置能力受到關注。觀察近半年日均成交量破萬張的主動式ETF績效排行，僅三檔為正報酬，包括主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）及主動國泰動能高息（00400A）。
觀察近半年日均量突破萬張主動式ETF，績效前十名中，僅三檔正報酬，主動野村台灣50（00985A）近半年以5.04%的報酬率居冠；主動野村臺灣優選（00980A）、主動國泰動能高息（00400A）績效亦分別為3.56%及3.20%，此後依序為主動聯博全球非投（00984D）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益美國增長（00997A）及主動兆豐台灣豐收（00996A）。
市場法人表示，市場對AI投資效益的檢視趨於嚴格，企業訂單與獲利能否跟上成長預期，將影響後續評價與資金流向。主動式ETF可依基本面與評價變化調整配置，在類股輪動中尋找機會，但不同產品的投資市場與資產類別各異，績效仍須搭配策略及風險特性觀察。投資人可從成交活絡的產品中，進一步檢視持股集中度、產業分布及波動程度，依自身投資期限分批布局，參與中長期成長機會。
事實上，主動野村臺灣優選（00980A）及主動國泰動能高息（00400A）近日相繼公告預估配息金額，若以3日收盤價計算，00980A採季配息，每單位配發0.688元，配息金額逐季階梯式攀升，年化配息率達12.77%；00400A為月配息，每單位維持配發0.12元，年化配息率約11.15%。
日均成交量破萬張主動式ETF 近半年報酬排行
|代碼
|ETF名稱
|規模(億元)
|近半年日均量(張)
|近半年報酬
|00985A
|主動野村台灣50
|274.35
|14,428
|5.04%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|170.88
|12,996
|3.56%
|00400A
|主動國泰動能高息
|288.00
|50,068
|3.20%
|00984D
|主動聯博全球非投
|119.33
|16,222
|-0.31%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|432.78
|36,060
|-2.71%
|00991A
|主動復華未來50
|628.76
|109,660
|-6.37%
|00981A
|主動統一台股增長
|2,544.13
|248,115
|-8.15%
|00992A
|主動群益科技創新
|416.78
|60,104
|-8.56%
|00997A
|主動群益美國增長
|102.30
|18,075
|-9.59%
|00996A
|主動兆豐台灣豐收
|50.21
|10,040
|-10.12%
資料來源：Cmoney，2026/11/3 圖／聯合新聞網製表
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