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主動式ETF近半年僅3檔正報酬！00980A漲3.56％居第二 年化配息率12.77％

聯合新聞網／ 綜合報導
主動式ETF近半年績效分化，日均成交量破萬張的10檔產品中僅3檔正報酬，主動野村臺灣優選（00980A）以3.56%排名第二，預估每單位配息0.688元。記者胡經周／攝影
主動式ETF近半年績效分化，日均成交量破萬張的10檔產品中僅3檔正報酬，主動野村臺灣優選（00980A）以3.56%排名第二，預估每單位配息0.688元。記者胡經周／攝影

台股近期震盪加劇，科技股評價調整與產業輪動考驗投資人的持股信心，也讓主動式ETF因應市場變化的配置能力受到關注。觀察近半年日均成交量破萬張的主動式ETF績效排行，僅三檔為正報酬，包括主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）及主動國泰動能高息（00400A）。

觀察近半年日均量突破萬張主動式ETF，績效前十名中，僅三檔正報酬，主動野村台灣50（00985A）近半年以5.04%的報酬率居冠；主動野村臺灣優選（00980A）、主動國泰動能高息（00400A）績效亦分別為3.56%及3.20%，此後依序為主動聯博全球非投（00984D）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益美國增長（00997A）及主動兆豐台灣豐收（00996A）。

市場法人表示，市場對AI投資效益的檢視趨於嚴格，企業訂單與獲利能否跟上成長預期，將影響後續評價與資金流向。主動式ETF可依基本面與評價變化調整配置，在類股輪動中尋找機會，但不同產品的投資市場與資產類別各異，績效仍須搭配策略及風險特性觀察。投資人可從成交活絡的產品中，進一步檢視持股集中度、產業分布及波動程度，依自身投資期限分批布局，參與中長期成長機會。

事實上，主動野村臺灣優選（00980A）及主動國泰動能高息（00400A）近日相繼公告預估配息金額，若以3日收盤價計算，00980A採季配息，每單位配發0.688元，配息金額逐季階梯式攀升，年化配息率達12.77%；00400A為月配息，每單位維持配發0.12元，年化配息率約11.15%。

日均成交量破萬張主動式ETF 近半年報酬排行

代碼ETF名稱規模(億元)近半年日均量(張)近半年報酬
00985A主動野村台灣50274.3514,4285.04%
00980A主動野村臺灣優選170.8812,9963.56%
00400A主動國泰動能高息288.0050,0683.20%
00984D主動聯博全球非投119.3316,222-0.31%
00982A主動群益台灣強棒432.7836,060-2.71%
00991A主動復華未來50628.76109,660-6.37%
00981A主動統一台股增長2,544.13248,115-8.15%
00992A主動群益科技創新416.7860,104-8.56%
00997A主動群益美國增長102.3018,075-9.59%
00996A主動兆豐台灣豐收50.2110,040-10.12%

資料來源：Cmoney，2026/11/3　　圖／聯合新聞網製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00980A主動野村臺灣優選 00400A國泰台股動能高息 00992A主動群益科技創新 00997A主動群益美國增長 00996A主動兆豐台灣豐收 ETF 報酬

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