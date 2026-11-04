主動式ETF近半年僅3檔正報酬！00980A漲3.56％居第二 年化配息率12.77％

台股近期震盪加劇，科技股評價調整與產業輪動考驗投資人的持股信心，也讓主動式ETF因應市場變化的配置能力受到關注。觀察近半年日均成交量破萬張的主動式ETF績效排行，僅三檔為正報酬，包括主動野村台灣50（00985A）、主動野村臺灣優選（00980A）及主動國泰動能高息（00400A）。

觀察近半年日均量突破萬張主動式ETF，績效前十名中，僅三檔正報酬，主動野村台灣50（00985A）近半年以5.04%的報酬率居冠；主動野村臺灣優選（00980A）、主動國泰動能高息（00400A）績效亦分別為3.56%及3.20%，此後依序為主動聯博全球非投（00984D）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動群益美國增長（00997A）及主動兆豐台灣豐收（00996A）。

市場法人表示，市場對AI投資效益的檢視趨於嚴格，企業訂單與獲利能否跟上成長預期，將影響後續評價與資金流向。主動式ETF可依基本面與評價變化調整配置，在類股輪動中尋找機會，但不同產品的投資市場與資產類別各異，績效仍須搭配策略及風險特性觀察。投資人可從成交活絡的產品中，進一步檢視持股集中度、產業分布及波動程度，依自身投資期限分批布局，參與中長期成長機會。

事實上，主動野村臺灣優選（00980A）及主動國泰動能高息（00400A）近日相繼公告預估配息金額，若以3日收盤價計算，00980A採季配息，每單位配發0.688元，配息金額逐季階梯式攀升，年化配息率達12.77%；00400A為月配息，每單位維持配發0.12元，年化配息率約11.15%。

日均成交量破萬張主動式ETF 近半年報酬排行

代碼 ETF名稱 規模(億元) 近半年日均量(張) 近半年報酬 00985A 主動野村台灣50 274.35 14,428 5.04% 00980A 主動野村臺灣優選 170.88 12,996 3.56% 00400A 主動國泰動能高息 288.00 50,068 3.20% 00984D 主動聯博全球非投 119.33 16,222 -0.31% 00982A 主動群益台灣強棒 432.78 36,060 -2.71% 00991A 主動復華未來50 628.76 109,660 -6.37% 00981A 主動統一台股增長 2,544.13 248,115 -8.15% 00992A 主動群益科技創新 416.78 60,104 -8.56% 00997A 主動群益美國增長 102.30 18,075 -9.59% 00996A 主動兆豐台灣豐收 50.21 10,040 -10.12%

資料來源：Cmoney，2026/11/3 圖／聯合新聞網製表

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