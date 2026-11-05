台灣GDP成長率上看12.16％！00410A聚焦AI科技股 經理人換股布局成焦點

台股近期受到國際政經變數影響，盤勢震盪加劇，但台灣經濟與出口表現仍是市場關注的支撐因素。

據提供資料，中華經濟研究院將2026年台灣GDP成長率預測上修至12.16%，國發會與行政院主計總處分別預估有機會突破12%及達11.05%，摩根士丹利與國際貨幣基金（IMF）也分別上調至11.6%及10.7%。出口方面，9月單月出口達872.2億美元、年增60.9%，其中資通與視聽產品、電子零組件合計占比達80.6%，顯示AI相關需求持續帶動台灣外銷表現。

在經濟基本面支撐下，台股雖然短線震盪，科技產業仍是市場關注重點...

值得關注的是主動永豐科技趨勢（00410A），截至10月15日，前三大布局產業分別為半導體、電子零組件及通信網路，占比分別為25.88%、18.89%及13.31%。

從基金掛牌至10月15日，這三大產業分別上漲4.91%、17.33%及1.38%，今年以來累計漲幅則分別達71.86%、124.78%及34.95%，反映不同科技族群的表現存在明顯差異。

除了產業配置，00410A經理人的個股調整也受到關注。根據官網資料參考，基金8月加碼高力與聯亞，兩檔股票當月分別上漲25%及97.21%，同時調降台積電、貿聯及中砂的持股比重。

到了9月，經理人再調整布局，加碼力旺、全新與中砂，三檔股票當月分別上漲37.71%、15.72%及41%；另外也在9月14日外資調降評等前調節大立光，原始資料指出，其波段漲幅約37.66%。

其他持股調整方面，00410A在9月新增玉晶光，自9月17日至10月15日，股價波段反彈近16%；9月2日布局的南亞，截至10月15日也上漲近32%。從半導體、電子零組件到光學及傳統產業，00410A透過主動調整持股，因應不同產業的行情變化。

展望後市，法人認為，AI應用正逐步從硬體基礎建設延伸至軟體與終端產品，AI PC、AI手機等產品發展，也有機會帶動供應鏈規格升級。

隨著第四季市場持續消化短期不確定因素，科技股的獲利表現與產業輪動將是後續觀察重點，而00410A透過主動選股及持股調整，持續布局科技產業的長期成長機會。

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