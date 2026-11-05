快訊

涉勾結保險員集體詐保…研杰汽修老闆聲押 網紅「矮豆」百萬交保

高鐵板橋站道岔訊號異常 平均延誤30分鐘以內

台灣松下湖口廠火災2員工仍失聯 出動重型機具開挖搜尋

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣GDP成長率上看12.16％！00410A聚焦AI科技股 經理人換股布局成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
主動永豐科技趨勢（00410A）以半導體、電子零組件及通信網路為主要布局產業，透過主動調整持股，掌握AI科技供應鏈的產業輪動機會。圖／聯合報資料照片
主動永豐科技趨勢（00410A）以半導體、電子零組件及通信網路為主要布局產業，透過主動調整持股，掌握AI科技供應鏈的產業輪動機會。圖／聯合報資料照片

台股近期受到國際政經變數影響，盤勢震盪加劇，但台灣經濟與出口表現仍是市場關注的支撐因素。

據提供資料，中華經濟研究院將2026年台灣GDP成長率預測上修至12.16%，國發會與行政院主計總處分別預估有機會突破12%及達11.05%，摩根士丹利與國際貨幣基金（IMF）也分別上調至11.6%及10.7%。出口方面，9月單月出口達872.2億美元、年增60.9%，其中資通與視聽產品、電子零組件合計占比達80.6%，顯示AI相關需求持續帶動台灣外銷表現。

在經濟基本面支撐下，台股雖然短線震盪，科技產業仍是市場關注重點...

值得關注的是主動永豐科技趨勢（00410A），截至10月15日，前三大布局產業分別為半導體、電子零組件及通信網路，占比分別為25.88%、18.89%及13.31%。

從基金掛牌至10月15日，這三大產業分別上漲4.91%、17.33%及1.38%，今年以來累計漲幅則分別達71.86%、124.78%及34.95%，反映不同科技族群的表現存在明顯差異。

除了產業配置，00410A經理人的個股調整也受到關注。根據官網資料參考，基金8月加碼高力與聯亞，兩檔股票當月分別上漲25%及97.21%，同時調降台積電、貿聯及中砂的持股比重。

到了9月，經理人再調整布局，加碼力旺、全新與中砂，三檔股票當月分別上漲37.71%、15.72%及41%；另外也在9月14日外資調降評等前調節大立光，原始資料指出，其波段漲幅約37.66%。

其他持股調整方面，00410A在9月新增玉晶光，自9月17日至10月15日，股價波段反彈近16%；9月2日布局的南亞，截至10月15日也上漲近32%。從半導體、電子零組件到光學及傳統產業，00410A透過主動調整持股，因應不同產業的行情變化。

展望後市，法人認為，AI應用正逐步從硬體基礎建設延伸至軟體與終端產品，AI PC、AI手機等產品發展，也有機會帶動供應鏈規格升級。

隨著第四季市場持續消化短期不確定因素，科技股的獲利表現與產業輪動將是後續觀察重點，而00410A透過主動選股及持股調整，持續布局科技產業的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 ETF 科技股 出口 國發會 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

006208分拆重要嗎？不是已有0050…阿格力：兩檔基本上就是大盤的形狀

0050明明還上漲…報酬6.99％、正二00631L僅賺1.55％！清流君揭績效落後3大原因

0050還會跌到80元？投資人天天撿便宜虧5萬 股市預測引論戰

00406A規模衝1417億元、較掛牌暴增近19倍！45.56萬人搶進 股價卻跌破發行價

相關新聞

00878預估配1.25元！一季配息抵過2023全年配息…懸緝思維：全年配息報酬15％

國泰投信公告00878第4季預估每股配息1.25元，若確認，2026全年配息3.34元，按22元成本估算報酬15.18%。

0050連5跌失守百元、009826逆勢漲近2％！台股震盪凸顯全球配置差異

台股早盤重挫逾617點，0050跌破百元連5跌；009826逆勢漲近2%，凸顯台股與全球配置呈現差異。

00406A規模衝1417億元、較掛牌暴增近19倍！45.56萬人搶進 股價卻跌破發行價

00406A掛牌後規模暴增至1417億元、吸引45.56萬人，但股價跌破10元發行價；月配息率逾21%，仍須留意權利金策略風險與總報酬。

0050還會跌到80元？投資人天天撿便宜虧5萬 股市預測引論戰

台股震盪加劇，投資人持續加碼仍虧約5萬元；網友對大盤、0050低點預測分歧，提醒技術分析僅供參考，勿過度依賴。

0050明明還上漲…報酬6.99％、正二00631L僅賺1.55％！清流君揭績效落後3大原因

近半年0050報酬6.99%，正二00631L僅1.55%；高波動、路徑相依與期貨轉倉成本，造成槓桿ETF績效落後。

0050跌至「9字頭」該買嗎？大學生想花10萬進場 股民喊台股周年慶

0050股價回落至99元附近，成大學生想砸10萬元買一張長抱，引發網友熱議；有人建議分批或零股進場，也有人提醒後市難測、仍有下跌風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。