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台股暴跌1400點後急拉！00410A逆勢收紅漲0.19％ 電子中上游布局成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11月4日盤中一度重挫逾1,400點，主動永豐科技趨勢（00410A）終場逆勢收漲0.19%，電子中上游產業為主要布局方向。記者曾學仁／攝影
台股11月4日盤中一度重挫逾1,400點，主動永豐科技趨勢（00410A）終場逆勢收漲0.19%，電子中上游產業為主要布局方向。記者曾學仁／攝影

台股今（4）日上演驚險的破底翻行情！受到美國期中選舉開票等政經變數影響，加權指數盤中一度大跌超過1,400點，最低下探41,855.82點，午盤後隨著買盤進場，跌幅逐漸收斂，終場下跌358.63點、跌幅0.83%，收在42,948.91點。

較大盤劇烈震盪，永豐投信旗下主動式ETF主動永豐科技趨勢（00410A）盤中最低來到9.84元，隨後股價回升，終場逆勢上漲0.02元、漲幅0.19%，收在10.37元。

近期台股受到國際政經情勢、通膨預期及利率變化等因素影響，市場波動明顯加大，也讓主動式ETF的選股能力受到關注。根據CMoney統計至2026年10月28日的資料，00410A自8月3日成立以來，累計報酬率達16.36%，在同類型主動式台股ETF中排名第一。

從持股配置來看，00410A將布局重點放在電子產業中上游，其中電子上游占52.68%，電子中游占27.91%。上游涵蓋先進封裝與測試、2.5D及3D晶圓代工、面板級扇出型封裝（FOPLP），以及受惠大型雲端服務業者自行開發晶片趨勢的矽智財（IP／ASIC）、高階ABF載板與低損耗PCB材料等領域。

電子中游方面，00410A則布局AI伺服器相關的液冷散熱元件，包括冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板，以及高功率電源供應器等，同時也涵蓋切入CPO矽光子模組微透鏡領域的光學鏡片廠。

整體配置以AI晶片、先進封裝、散熱及相關零組件為主，聚焦科技產業供應鏈的中上游環節。

對於後續行情，法人認為，近期市場拉回與7月的情況相似，主要仍在反映AI投資回報、資本支出規模及政策變化等既有疑慮，並研判下行空間相對有限。

隨著美國期中選舉相關不確定性逐步消化，市場焦點有機會重新回到企業獲利基本面，而00410A透過主動選股布局電子中上游產業，也成為觀察科技股震盪行情的另一個方向。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 ETF 布局 台股 加權指數

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