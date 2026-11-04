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台股雲霄飛車 個股成交第一00406A 爆出135萬張巨量
台股4日開高開殺低再急速拉高，高低震盪高達1,885點，盤中個股成交前五大全數被ETF包辦，包括主動中信台灣收益（00406A）逾135萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾81萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾51萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾40萬張排名第四，元大台灣50（0050）逾38萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50有5,725萬，台積電（2330）有810萬，國泰永續高股息（00878）有691萬，主動中信台灣收益有685萬，元大台灣50正有681萬，前五大有四檔ETF。
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