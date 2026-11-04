「一億男」郭哲榮砸5000萬加碼0050！喊年底5萬點、沒到請雞排珍奶

台股今（4）日盤中劇烈震盪，分析師郭哲榮表示，自己昨天才預告，若大盤跌破42,000點就會進場買進元大台灣50（0050），沒想到今天盤中真的跌破這道關卡。他透露，已趁勢再投入約5,000萬元加碼0050，累計投入金額達1.5億元，並持續看好台股年底挑戰50,000點。

郭哲榮在最新文字訊息中指出，今天台股一度重挫超過1,400點，但在他撰文時，跌幅已收斂至200多點，呈現明顯反彈。他表示，自己趁大盤跌破42,000點時，再度籌措資金買進0050，成交價格為97.8元，共買進512張，投入金額約5,007萬元。

為證明實際買進，郭哲榮也公開交易券商資訊，表示可在盤後查詢證交所券商買賣日報表，券商為永豐板新、代碼9A9J，並強調「我從不造假！」

郭哲榮回顧，今年7月台股跌破40,000點時，他也曾投入資金買進0050，隨後行情反彈，帳面獲利一度達約2,500萬元，但近期隨市場回檔，獲利已幾乎全數回吐。即便如此，他仍維持原先看法，認為台股今年有望挑戰50,000點、明年62,000點，三年內甚至上看100,000點，因此選擇在市場下跌時繼續加碼。

對於近期市場震盪，郭哲榮認為，投資人對美國政治變化及AI監管政策的擔憂可能過度放大，待相關不確定因素逐步消除後，市場有機會出現反彈。

他也持續期待11月至12月出現年底行情，並重申先前承諾，若台股年底未達50,000點，將請客發送雞排與珍奶共一萬份。至於投資操作，他提醒應以自有現金買進股票，避免借錢融資承擔額外風險。

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