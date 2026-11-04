台股狂瀉1,400點！0050失守百元 374萬股東本周迎強震

台股4日開高後賣壓急遽擴大，盤中一度重挫逾1,400點、失守42,000點大關，市值型ETF指標元大台灣50（0050）也難逃修正，早盤以101.55元開出後翻黑，最低下探97.65元，跌幅逾2.5%，失守百元關卡。

受到美股科技股回穩激勵，費半指數周二反彈2.63%，台積電（2330）ADR上漲1.55%，帶動台股4日以43,449.45點開高，五大權值股同步走揚，大盤一度大漲434點，來到43,741.54點。不過，多頭氣勢僅維持不到半小時，指數隨即翻黑，賣壓持續擴大，盤中跌幅超過3%。

權值股成為這波修正的主要壓力來源，台積電盤中一度下探2,235元，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等大型股同步承壓。0050因追蹤台灣50指數，持股集中於大型權值股，在大盤急跌之際也受到拖累，盤中最低來到97.65元，短線百元關卡失守，成為ETF投資人關注焦點。

值得注意的是，0050股價走弱，持有人氣卻持續攀高。根據集保結算所最新統計，截至10月30日，台股ETF總受益人數達1,975.7萬人，上周增加17.7萬人，今年以來累計增加758.4萬人，共有24檔台股ETF受益人數創下新高，顯示市場對台股ETF的參與熱度仍高。

進一步觀察，0050以374.1萬名受益人穩居台股ETF人氣王，單周增加2.1萬人，遠高於第二名元大高股息（0056）的175.2萬人；第三名凱基台灣TOP 50（009816）則有99.2萬人。值得關注的是，主動中信台灣收益（00406A）單周受益人數增加5.5萬人，成為本周人氣成長亮點，元大高股息也增加1.1萬人。

從整體趨勢來看，市值型、主動式及半導體科技型ETF持續吸引投資人參與，即使台股近期震盪加劇，ETF持有人數仍逆勢增加。不過，受益人數成長並不等同資金持續淨流入，0050能否重新站回百元，以及大盤賣壓何時趨緩，仍是後續市場觀察重點。

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