0050跌破百元引進場潮！新手擁200萬想抄底 正2與分批買掀熱議

台股近期震盪加劇，元大台灣50（0050）股價逼近百元關卡，也讓不少投資新手開始尋找進場機會。一名自稱股票小白的大學生在Dcard發文表示，自己目前擁有200萬元存款，看到0050近期回跌，打算每次投入數十萬元、一路分批買到存款用完，但也考慮直接將資金投入正2槓桿型ETF賺取價差，猶豫兩種策略哪個更適合。

原PO表示，自己近期注意到0050快跌破100元，因此萌生進場念頭，並透露「我有兩百萬的存款」，原先計畫採取分批投入方式，直到資金全部用完為止。不過，面對市場回檔，也讓他思考是否應該趁機一次投入正2，藉由槓桿放大反彈行情的獲利空間。

貼文曝光後，部分網友支持分批布局，有人建議「用金字塔型進場」，也有人表示「分批進場還不錯啊」，認為一次投入雖然可能提高資金運用效率，但若進場後持續下跌，心理壓力也會比較大。另有網友提出將現金分成10等份，遇到下跌時逐步投入，降低一次買在相對高點的風險。

另一派則認為，若投資目標是長期持有，單筆投入也有其優勢。有網友直言「分批進場最終還不是全進場？」，也有人指出，資金愈早投入市場，就能愈早參與後續行情。不過，對於是否應該直接買進正2，討論區意見明顯分歧，有人看好槓桿ETF在多頭市場的表現，也有人提醒，盤整或下跌期間可能面臨波動耗損，不適合只因股價下跌就貿然重押。

也有網友提醒「不管是要分批買還是 all in 買，手上至少都要留一筆可以支應3~6個月生活的存款」。相較於急著判斷0050是否已經跌到底部，原型ETF與正2在槓桿程度、波動風險及持有策略上存在明顯差異，尤其對初次進場的投資人而言，資金配置與風險承受能力，同樣是投入前不可忽略的關鍵。

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