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台股盤中暴跌逾千點！0050跌破百元下探98.3元 成交量衝破16萬張

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11月4日上午盤中重挫逾千點，元大台灣50（0050）失守百元關卡，最低下探98.30元，成交量突破16.8萬張。記者陳正興／攝影
台股11月4日上午盤中重挫逾千點，元大台灣50（0050）失守百元關卡，最低下探98.30元，成交量突破16.8萬張。記者陳正興／攝影

台股今（4）日盤中跌勢持續擴大，加權指數開高走低，上午11時08分重挫1,047.18點，跌幅達2.42%，下探42,260.36點，盤中高低點相差逾1,480點。隨著大盤賣壓加重，元大台灣50（0050）同步跌破百元整數關卡，最低下探98.30元，成為市場關注焦點。

0050今日以101.55元開出，盤中最高來到101.65元，隨後賣壓逐步湧現，股價由紅翻黑，上午11時09分報98.35元，下跌2.25元、跌幅2.24%，不僅失守百元關卡，也逼近98元。相較前一交易日收盤價100.60元，盤中跌勢明顯擴大。

值得注意的是，0050跌破百元後，交易量持續放大，截至上午11時09分，成交量已達168,111張，成交金額約168.14億元，顯示市場在股價下跌過程中仍有大量交易需求。不過，成交量增加同時反映買賣雙方交易活絡，尚無法直接判斷資金是否全面逢低進場。

從大盤表現觀察，加權指數今日以43,449.45點開出，盤中一度上攻43,741.54點，隨後一路走低，上午11時08分跌至42,260.36點，成交金額約5,573.19億元。指數從盤中高點回落超過1,480點，顯示短線震盪幅度明顯擴大。

0050追蹤臺灣50指數，主要涵蓋台股大型權值企業，走勢與權值股表現密切相關。隨著大盤盤中重挫逾千點，0050再度跌破百元，後續能否重新站回整數關卡，以及成交量與市場賣壓變化，將成為觀察短線行情的重要指標。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 大盤 加權指數 成交量 台股

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