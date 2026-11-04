006208擬1拆8迎戰0050！阮慕驊揭10年績效差距：台灣50雙雄競爭升溫

台灣50 ETF雙雄競爭再度升溫！富邦台50（006208）啟動分割規劃，預計透過受益人會議決議分割倍數，依10月30日收盤價240.75元估算，可能採取1拆8。財經專家阮慕驊在臉書發文指出，元大台灣50（0050）去年完成1拆4後，受益人數與基金規模大幅成長，如今006208也準備跟進，未來兩檔ETF的競爭焦點，將進一步回到費用率與指數追蹤效率。

阮慕驊表示，0050在2025年6月18日完成1拆4，受益人數從2024年底約80萬人增加至今年10月374萬人，基金規模也由2024年底4,352億元，擴大至今年9月底2.46兆元。今年前10月0050淨申購達6,004億元，相較之下，同樣追蹤台灣50指數的006208卻出現淨贖回。他認為，兩檔ETF資金流向出現差距，關鍵因素之一在於投資人買進一張所需的資金門檻。

針對006208分割規劃，阮慕驊指出，富邦投信將以書面方式召開受益人會議，電子投票期間為11月27日至12月15日，會議日期訂於12月18日。分割倍數將依受益人會議通過當日的基金淨值計算，以回到發行價30元以上的最大整數倍為原則，若依10月30日價格估算約為1拆8，倘若年底淨值站上270元，也可能調整為1拆9。不過，議案須達到法定出席及同意門檻，分割能否順利通過仍有待觀察。

除了分割帶來的價格門檻變化，阮慕驊也引用理柏總報酬資料指出，006208從2017年至今年10月，在連續10個年度的各期間淨值總報酬表現均優於0050。以近10年累積報酬來看，006208達697.72%，0050則為685.91%；近5年分別為257.03%與254.56%。他分析，兩檔ETF追蹤相同指數、持有相同成分股，長期績效差異與基金費用及追蹤管理能力有關。

阮慕驊進一步指出，0050今年前9月總費用率降至0.13%，低於006208的0.17%，顯示基金規模與費用結構對長期投資報酬的重要性。若006208分割後吸引更多資金、帶動規模成長，未來也可能透過費率級距調整降低持有成本。他認為，當兩檔台灣50 ETF在價格門檻與流動性方面更加接近，發行商之間的良性競爭，有機會讓投資人享有更低成本與更好的追蹤品質。

至於現有持有人，阮慕驊提醒，ETF分割並不改變原本持有的總資產價值，只是受益權單位數增加、每單位價格降低。若議案順利通過，006208預計於2027年2月17日起暫停交易與申贖，2月23日恢復交易。他也呼籲持有人留意11月27日起的投票時程，即使僅持有1股也具有表決權，避免錯過影響基金後續規劃的重要決議。

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