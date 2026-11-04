00961連2個月配0.09元！年化配息率約8.1％ 股民讚抗跌、穩穩領

高股息ETF配息表現持續受到投資人關注！FT臺灣永續高息（00961）公布11月除息資訊，本次預估每受益權單位配發0.09元，與上期實際配息金額相同。以11月2日收盤價13.32元計算，單月現金殖利率約0.68％，換算年化配息率約8.1％，在近期台股震盪之際，維持配息水準的表現也獲得部分持有人肯定。

根據富蘭克林華美投信公告，00961本次最後買進日為11月16日，除息交易日為11月17日，股利發放日則訂於12月10日。00961採月配息機制，本期預估配息0.09元，延續上期水準，讓偏好定期現金流的投資人持續關注。實際配發金額仍將依投信後續公告為準。

00961近期在社群平台引發討論，部分投資人對配息維持穩定給予正面評價。CMoney討論區有人表示「有維持住0.09，不錯哦」，也有人直言「抗跌，很不錯」、「沒有變少就不錯了」，認為在市場波動之際，能夠維持原有配息金額已符合期待。

Facebook社團也有持有人分享長期投資心得，有人表示「這隻真的蠻穩的 存一年半了」，另有投資人留言「超抗跌的00961 讚」、「配息率繼續維持在8%水準也不錯啦」。還有人認為「這支其實是寶，上次趕跑了一堆短視近利的，存這支比放銀行好多了，防禦力極強，抱的很安心」，反映部分持有人對00961近期表現的肯定。

對於重視現金流的投資人而言，00961連續兩個月維持每單位0.09元的配息金額，提供了觀察收益分配穩定性的參考。不過，年化配息率是依單次配息推估，並非全年實際報酬，ETF配息也不代表基金投資績效，後續仍須搭配淨值、股價與實際配息情況綜合評估。

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