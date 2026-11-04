美科技股回穩助攻 主動式 ETF 逾半開紅盤 法人看好六大領域布局方向

美股周二走勢漲跌互現，市場靜待美國期中選舉結果之際，資金重新轉進近期修正的半導體與人工智慧（AI）類股，帶動科技股回穩，同步激勵4日台股表現，主動式ETF超過半數開紅盤，主動統一前沿科技（00411A）早盤股價一度衝達9.3元，漲幅2.31%，居主動式ETF之冠；法人則是表示，短期市場仍存有三大變數，但長線多頭格局並未改變，點名關注六大領域方向。

觀察主動式ETF盤中漲幅表現前五名，以主動統一前沿科技表現最強，早盤股價漲幅一度衝上9.3元，漲幅居主動式ETF第一名；其他包含主動復華全球50、主動中信台灣卓越、主動群益科技創新、主動兆豐台灣豐收，早盤漲幅約在2.03%至1.6%；不過，隨著大盤指數翻黑震盪，主動式ETF漲幅收斂，漲幅排名出現變動。

主動統一前沿科技經理人郭智偉表示，美國期中選舉、全球利率環境變化及地緣政治風險，是短期牽動市場的三大變數，預期股市近期以高檔震盪的機率較高。不過，放眼中長期，美國經濟維持穩健，AI持續帶動企業獲利成長，相關應用也有望進入快速擴張階段，在基本面支撐下，股市長線多頭格局並未改變。

選股策略方面，郭智偉表示，若市場因消息面干擾而拉回，可留意長線布局機會，近期關注方向包括AI與能源基礎建設、AI軟體、自動駕駛、太空經濟及量子運算等領域。

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