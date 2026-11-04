009826規模10月未破百億！Ffaarr：賣壓消化後有望恢復成長

貝萊德世界股票（009826）在10月的成長不多，還是在88億，跟我之前預期10月會破100億還差了一截。

目前單位數有好幾天沒增加了，之前還有一天微微減少。

從自營商避險10月的淨買超有5000多張來看，散戶的賣出大於買入，溢價因此不明顯，也造成自營商沒有申購的必要，規模也就不會成長。

之後可再觀察看看，也許要等信心不足想出場的人賣得差不多了，才會再開始逐步成長。

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